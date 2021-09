Triệt phá hơn 1.200 băng nhóm tội phạm Trong chín tháng đầu năm 2021, xảy ra 31.452 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 10,69% so với cùng kỳ năm 2020... Trật tự, an toàn giao thông có chuyển biến tích cực; xảy ra 8.154 vụ tai nạn, làm chết 4.166 người, bị thương 5.645 người (giảm 23,64% số vụ, 16,4% số người chết, 28,38% số ngươi bị thương so với cùng kỳ năm 2020)... Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, liên quan “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm cướp, cướp giật, đánh bạc… Lực lượng đã điều tra, làm rõ 26.587 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 56.382 người, triệt phá 1.225 băng, nhóm tội phạm; điều tra, xử lý 290 vụ buôn lậu, 1.583 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả...; phát hiện 21.753 vụ, 31.209 kẻ phạm tội về ma túy, thu giữ 517,57 kg heroin, 2.212,24 kg và 1.750.311 viên ma túy tổng hợp, 964,48 kg cần sa…