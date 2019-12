Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, các đoàn tàu được kiểm định từ tháng 9-2018, đến nay đã hoàn thành. Việc cấp giấy chứng nhận kiểm định tạm thời cho các đoàn tàu nhằm phục vụ vận hành thử hệ thống.



Giấy chứng nhận kiểm định chính thức sẽ được cấp sau khi kết thúc vận hành thử và được tổ chức đánh giá độc lập về an toàn đường sắt đô thị cấp giấy chứng nhận an toàn cho hệ thống đường sắt này. Tuy vậy, do tổng thầu dự án là Công ty Hữu hạn tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc chưa đáp ứng được các điều kiện cần thiết nên công tác vận hành thử chưa diễn ra như kế hoạch.