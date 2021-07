Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 đối với 16 tỉnh thành phía Nam từ 0 giờ ngày 19-7-2021, thời hạn 14 ngày.



Cùng với TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai đã thực hiện Chỉ thị 16, bổ sung TP Cần Thơ và các tỉnh sau: Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Ca Mau, Kiên Giang.

Thủ tướng chỉ đạo: Thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với các tỉnh thành phố bổ sung nêu trên do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định, nhưng không muộn hơn 0 giờ ngày 19-7-2021.

Đối với các tỉnh, thành phố đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trước ngày có văn bản này (TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai), căn cứ diễn biến dịch bệnh và kết quả phòng chống dịch trên địa bàn, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chủ động, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi quyết định việc tiếp tục thực hiện thời gian giãn cách như đã quyết định, hoặc kéo dài thời gian giãn cách như các tỉnh, thành phố bổ sung trên.



Đường phố Cần Thơ vắng vẻ, hầu hết người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. Ảnh: CHÂU ANH

Thủ tướng chỉ đạo các bô ngành trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chỉ đạo, phân công của Thủ tướng, chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các địa phương để thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16. Trong đó, chú ý bảo đảm nguồn vật tư trang thiết bị, nhân lực y tế, nhất là đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế; bảo đảm an ninh, an toàn, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật và chất tinh thần cho nhân dân, không để bất cứ người nào thiếu ăn thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu. Đặc biệt chú ý nâng cao điều trị, ưu tiên tối đa nguồn lực cho các ca bệnh nặng.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Thủ tướng đề nghị các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả chỉ thị 16, đồng thời lưu ý tăng cường không để “chặt ngoài, lỏng trong”, xác định rõ đầu mối và trách nhiệm từng cơ quan, tổ chức, cá nhân và từng cấp chính quyền, nhất là hệ thống chính trị cơ sở, đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, khen thưởng và kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên, yêu cầu về giãn cách, nhất là đảm bảo giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, không để xảy ra tụ tập đông người.



Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, lập nhiều chốt kiểm soát nhắc nhở, xử phạt người ra đường không có lý do chính đáng. Ảnh: CHÂU ANH

Thủ tướng lưu ý các tỉnh, thành phải quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, đặc biệt là với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn việc làm do dịch.

Cùng đó là bảo đảm tốt nhất an ninh, trậ tự an toàn xã hội; đảm bảo sản xuất lưu thông hàng hóa an toàn trong nội bộ tỉnh, thành phố và với các địa phương khác; chỉ cho phép hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở đáp ứng yêu cầu, qui định về phòng chống dịch; không để thừa, thiếu hàng hóa, ách tắc giao thông.

Thủ tướng kêu gọi nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường; chia sẻ, ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế. Việc thực hiện chỉ thị 16 không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi người dân, vì lợi ích của cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo thủ trưởng các bộ ngành, địa phương tổ chức thực hiện, thay mặt Thủ tướng giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh.