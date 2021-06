Chiều 21-6, Cục CSGT Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với hai nhân viên đường sắt tại ga Trị Bình.



Hiện trường vụ tai nạn giữa tàu hỏa và ô tô. Ảnh: C08

Những người này gồm Võ Thị Uyên (31 tuổi, nhân viên gác chắn) và Nguyễn Thanh Cương (44 tuổi, nhân viên trực ban chạy tàu). Cả hai bị khởi tố tội vô ý làm chết người, liên quan đến vụ tai nạn giữa tàu hỏa và ô tô vào đầu tháng 3-2021, khiến một người chết và hai người bị thương.

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 7-3, tại lý trình km901+ 580, khu vực đường ngang phòng vệ có người gác (đoạn qua thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), tàu hàng SH3 đã tông vào xe ô tô mang BKS 76A-129.13.

Vụ tai nạn làm chết một người, hai người bị thương, xe ô tô hư hỏng nặng, đầu máy bị vỡ hộp cát và cong bậc lên xuống.

Clip vụ tai nạn giữa tàu hỏa và ô tô. Nguồn: C08

Sau khi vu tai nạn xảy ra, Công an huyện Bình Sơn đã quyết định khởi tố vụ án về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp, theo Khoản 1 Điều 129 Bộ luật Hình sự.

Theo lãnh đạo Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, Cục CSGT, đây là vụ tai nạn giao thông có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo Cục CSGT đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phối nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cũng liên quan đến vụ tai nạn, ông Cao Minh Hỷ, Giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình (Quảng Ngãi), cho biết vị trí xảy ra tai nạn có gác chắn và nhân viên trực. Khi tàu chuẩn bị đi qua, nhân viên đã mở tín hiệu đường bộ màu đỏ, nhưng chưa kéo gác chắn xuống kịp.

“Trách nhiệm của người tham gia giao thông phải dừng trước đèn đỏ, tuy nhiên người lái xe không chú ý. Vụ việc xảy ra có lỗi của cả tài xế và nhân viên gác chắn…”- ông Hỷ nhận định.

Phía Bộ GTVT cũng có văn bản yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam khẩn trương phân tích, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn nêu trên.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát toàn diện quy trình tác nghiệp đón, tiễn tàu của nhân viên gác đường ngang và các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu có liên quan. Qua đó, đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để xảy ra những vụ tai nạn tương tự như trên và tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn ngành.