Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai tài xế xe khách lạng lách, đánh võng, rượt đuổi nhau, gây bức xúc trên mạng xã hội. Tổng số tiền phạt là 15 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe ba tháng.



Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai xe khách trên rượt đuổi, đánh võng, tạt đầu nhau… trên đường ĐT741, đoạn từ huyện Đồng Phú đến Bến xe Thành Công (phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, Bình Phước) ngày 26-6. Điều đáng nói là vào thời điểm này trên hai xe có rất nhiều hành khách.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định xe khách biển số 48K-0134 do tài xế Bùi Nhật Hưng (34 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương) điều khiển; xe 47B-009.29 do tài xế Hồ Sáu (43 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển. Nguyên nhân ban đầu được cho là do tranh giành khách nên hai xe đã lạng lách, đánh võng, rượt đuổi nhau.