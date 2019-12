2 trung tá CSGT Đồng Nai 'bảo kê' 16 xe vi phạm

"Bước đầu, Thanh tra Bộ Công an xác định hai cán bộ CSGT tỉnh Đồng Nai đã gọi điện thoại để can thiệp xử lý cho 16 trường hợp xe vi phạm". Đó là thông tin được đại diện Thanh tra Bộ Công an cung cấp tại buổi họp báo tổng kết công tác năm 2019 của Bộ Công an, chiều 24-12.



Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu thông tin với báo chí.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Chánh thanh tra Bộ Công an, cho biết ngay khi nhận được thông tin báo chí phản ánh về vụ việc CSGT tại Đồng Nai “bảo kê” xe quá tải, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Thanh tra Bộ Công an vào cuộc xác minh.

Kết quả xác minh ban đầu, cơ quan thanh tra xác định Trung tá Phạm Hải Cảng (Đội trưởng Đội CSGT số 2) đã gọi điện thoại để can thiệp xử lý 10 phương tiện vi phạm; Trung tá Phạm Cẩm Tú (Đội phó Đội CSGT số 1) đã gọi điện thoại can thiệp xử lý sáu phương tiện vi phạm.

Đối với thông tin cho rằng cán bộ phản ánh vụ việc này bị trù dập, Thanh tra Bộ Công an cho hay trong năm 2019, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 72 lượt cán bộ, chiến sĩ. Tất cả trường hợp điều động đều đúng theo quy định, không có căn cứ xác định việc trù dập cán bộ.

Đặc biệt, phó chánh thanh tra Bộ Công an cũng cung cấp thông tin bước đầu về vụ việc tố cáo ăn chặn tiền trực, tiền bồi dưỡng… tại Đội CSGT số 2.

Theo đó, Thanh tra Bộ Công an xác định có hai loại tiền. Thứ nhất là tiền chế độ của cán bộ, chiến sĩ khoảng 1,4 tỉ đồng, khi nhận về không cấp phát cho cán bộ, chiến sĩ mà để lại sử dụng chung (chi vào điện, nước, hiếu hỷ…).

Thứ hai là tiền bồi dưỡng tham gia kiểm dịch khoảng 63 triệu đồng, khi nhận cũng không cấp phát mà giữ lại sử dụng chung.

Thiếu tướng Hiếu cho hay hiện Thanh tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị lãnh đạo bộ giao cơ quan này xác minh, làm rõ hơn trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan để xử lý theo quy định.