Trưa 12-8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua địa phận xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ), tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một chiếc xe máy dựng bên lề đường.



Cạnh đó, một người phụ nữ mang bầu đang đau bụng, có triệu chứng sắp sinh. Người chồng và một bé trai luống cuống chỉ biết cầu cứu.



CSGT giúp đỡ thai phụ và gia đình đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: NHẬT NHẬT

Ngay lập tức, tổ công tác cử hai cán bộ dùng xe ô tô đặc chủng chở người phụ nữ và gia đình đi cấp cứu tại Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm (thị xã Đức Phổ).

Tại bệnh viện, các y bác sĩ đã tổ chức cấp cứu ban đầu bảo đảm an toàn cho thai phụ.

Theo người chồng, anh tên là Trương Vũ Linh (28 tuổi), vợ là Nguyễn Thị Lợi (26 tuổi, cùng quê Nghệ An). Hai vợ chồng và con trai 4 tuổi đang trên đường đi từ Bình Dương về Nghệ An đến đoạn đường trên thì vợ chuyển dạ, rất may mắn được lực lượng CSGT kịp thời đưa vào viện cấp cứu.

Đáng chú ý, cả gia đình anh Linh được test nhanh COVID-19. Kết quả xác định vợ chồng và con trai của anh đều dương tính.

Trước tình huống này, Phòng CSGT Quảng Ngãi đã tổ chức cho hai cán bộ CSGT cách ly tập trung theo quy định và khử khuẩn xe ô tô.