Ngày 8-7, PGS-TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, đã lý công văn về việc đăng ký nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM gửi Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế.



Trong tháng 6-2021, ngành y tế tỉnh Nghệ An đã cử 52 cán bộ là y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tăng cường cho Hà Tĩnh chống dịch COVID-19.



Theo đó, thực hiện Công văn số 5363 ngày 6-7, của Bộ Y tế về việc huy động nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP HCM, Sở Y tế Nghệ An đã huy động nhân lực và đăng ký tham gia hỗ trợ TP HCM.

“Cử 200 nhân viên y tế là các BS, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tham gia phục vụ công tác chống dịch COVID-19 tại TP.HCM”.

Trong đó, có 150 người tham gia lực lượng lấy mẫu xét nghiệm và 50 nhân viên y tế (20 BS, 30 điều dưỡng viên, kỹ thuật viên) tham gia công tác điều trị, chắc sóc bệnh nhân COVID-19.

Sở Y tế Nghệ An sẽ cử BSCKII Phạm Đình Tùng- Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn.

Ông Chỉnh cho biết thêm: “Hiện lực lượng nhân viên y tế ở Nghệ An đã sẵn sàng lên đường vào TP.HCM khi có lệnh của Bộ Y tế”.

Trong tháng 6-2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Y tế Nghệ An đã điều động 52 nhân viên y tế vào “chi viện” lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 giúp tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, tháng 8-2020, nhằm chia sẻ khó khăn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã cử 16 y, BS tăng cường cho TP Đà Nẵng.

.Tối 8-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, tính từ 7 giờ đến 19 giờ đêm 8-7, trên địa bàn tỉnh Nghệ An không ghi nhận trường hợp mới nào mắc COVID-19. Đã 36 giờ qua, ở Nghệ An không có ca dương tính mới.

Tính từ ngày 13-6 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An có 129 ca dương tính với COVID-19 ở 10 địa phương, cụ thể: TP Vinh: 87, Diễn Châu: 18, Tân Kỳ: 01, Quỳ Hợp: 05, Nam Đàn: 05, Đô Lương: 01, Hoàng Mai: 02, Nghĩa Đàn: 01, Nghi Lộc: 04, Quỳnh Lưu: 05.

Lũy tích số bệnh nhân tái dương tính đã phát hiện: 5 bệnh nhân sau điều trị từ Bắc Giang chuyển về tại 4 huyện: Nghĩa Đàn 1 ca, Quế Phong 1 ca, Thanh Chương 1 ca và Quỳnh Lưu 2 ca. Số ca tử vong một bệnh nhân; lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện của đợt dịch này (từ 13-6) có 7 bệnh nhân.