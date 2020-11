2021: Tập trung phục hồi kinh tế, GDP tăng khoảng 6%

Sáng 11-11, với tỉ lệ biểu quyết 89,21%, Quốc hội (QH) đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với 12 chỉ tiêu cụ thể.

Chốt chỉ tiêu tăng GDP 2021 khoảng 6%

Đáng chú ý, trong 12 chỉ tiêu chủ yếu thì tỉ lệ che phủ rừng vẫn được quyết nghị ở mức khoảng 42%. Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH cho hay trong số các nhiệm vụ đã được bổ sung có nội dung: “Xây dựng và thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, nâng cao tỉ lệ che phủ, chất lượng rừng, đa dạng sinh học và tăng trưởng kinh tế lâm nghiệp”.

Về chỉ tiêu tăng trưởng GDP, nghị quyết của QH vẫn quyết phải tăng trưởng 6% dù con số này đã được thảo luận và nhận được nhiều ý kiến khác nhau.



Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Ảnh: QH



Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu QH về dự thảo nghị quyết cho hay trong quá trình thảo luận, một số ý kiến đại biểu cho rằng trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa được kiểm soát, mức tăng trưởng GDP khoảng 6% là khá cao, đề nghị đặt chỉ tiêu trên 5% hoặc 5,5%-6%.



Có ý kiến băn khoăn nếu đề ra mục tiêu tổng quát “tập trung thực hiện mục tiêu kép” thì tăng trưởng kinh tế khó đạt khoảng 6%. Ý kiến khác đề nghị các chỉ tiêu ghi cụ thể mức “đạt”, không ghi “khoảng”.

Theo UBTVQH, chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 được xây dựng trên cơ sở kết quả ước tính thực hiện của năm 2020, tính toán, cân đối các nguồn lực cũng như tham khảo dự báo của một số tổ chức quốc tế; bối cảnh, tình hình của năm 2021.

“Việc đặt chỉ tiêu khoảng 6% thể hiện quyết tâm của Chính phủ phục hồi kinh tế sau khi kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, đồng thời để bảo đảm sự hài hòa, linh động trong thực hiện các mục tiêu cho năm 2021, xin QH cho giữ như dự thảo nghị quyết” - báo cáo tiếp thu, giải trình của UBTVQH nêu.

Ngăn chặn tình trạng tín dụng đen và cho vay lãi nặng

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, nghị quyết của QH đề ra 11 giải pháp chủ yếu.

Nhiệm vụ đầu tiên là tập trung xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng cũng như các nghị quyết khác của Đảng, QH về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.

Nghị quyết yêu cầu đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời thực hiện các giải pháp tài khóa, tiền tệ phù hợp để kích thích tổng cầu, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, các ngành, lĩnh vực trọng yếu.

Cùng đó là nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gắn với thực thi nghiêm pháp luật; rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật, nhất là trong lĩnh vực thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư, xây dựng, thương mại, quản lý thị trường…

Nội dung này là để tiếp tục hoàn thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém hiện nay, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Nghị quyết cũng yêu cầu Chính phủ có giải pháp, chính sách thích hợp để tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng tín dụng đen và cho vay lãi nặng.

Sau khi đề cập đến việc vận dụng, tận dụng các hiệp định tự do thương mại, nghị quyết yêu cầu phải “công khai, minh bạch trong điều hành đối với giá điện, xăng dầu cũng như các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khác có ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu dùng của người dân”. Các biện pháp thanh tra, kiểm tra thuế, phòng chống gian lận thương mại, thao túng thị trường… cũng được đề cập.

Đẩy tiến độ cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành

Các vấn đề về cơ cấu lại nền kinh tế, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, chuyển đổi số… tiếp tục được đặt ra trong năm tới. Đặc biệt, nghị quyết yêu cầu “triển khai các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án giao thông quan trọng, trong đó chú trọng các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến đường cao tốc kết nối”.

Nghị quyết cũng đề ra nhiệm vụ tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Đặc biệt, QH yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm; tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng.

Bảo đảm chất lượng về đổi mới chương trình giáo dục, sách giáo khoa Nghị quyết QH yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo… Bảo đảm chất lượng, tiến độ triển khai Nghị quyết số 88/2014 và Nghị quyết số 51/2017 của QH về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Cùng đó là tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học, công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên…

“Tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành án, nhất là án hành chính” - nghị quyết nêu.

Nghị quyết tiếp tục nhấn mạnh đến nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại…•