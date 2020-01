22 người chết vì tai nạn trong ngày đầu tiên năm Canh Tý

Đó là số liệu do Cục CSGT (C08, Bộ Công an) vừa thống kê. Theo tính toán của C08, so với cùng kỳ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, số vụ tai nạn bằng nhau nhưng số người chết tăng tới bảy, tương đương 47%.



Thông tin đáng vui là trên các tuyến giao thông đường sắt và đường thủy không xảy ra vụ tai nạn nào.

Về tình hình ùn tắc giao thông, C08 cho hay tiếp tục triển khai phương án phân luồng, phân tuyến, tăng cường công tác chỉ huy, điều khiển giao thông không để xảy ra tình trạng ùn tắc.

Về kết quả tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT đường bộ của cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 2.258 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp kho bạc nhà nước hơn 2,3 tỉ đồng; tạm giữ 341 phương tiện các loại; tước 360 giấy phép lái xe các loại.

Riêng về nồng độ cồn, lực lượng đã xử lý 394 trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, lực lượng CSGT đường thủy của cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 225 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp kho bạc nhà nước 246 triệu đồng.