3 điểm nóng ùn tắc giao thông ở Bình Dương đã cải thiện

Ngày 6-8, Phòng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết tại 3 điểm nóng về giao thông trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã ra quân xử lý và tình hình cải thiện hẳn.



Các tổ điều tiết giao thông và xử lý vi phạm được duy trì liên tục tại các điểm nóng về ùn tắc giao thông

Cụ thể, theo thượng tá Trương Minh Cảnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng khác tập trung điều tiết, xử lý vi phạm giao thông tại 3 điểm nóng về ùn tắc giao thông là Mỹ Phước - Tân Vạn và Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một), giao lộ Mỹ Phước - Tân Vạn và ĐT743 (thị xã Thuận An) và giao lộ ĐT743C và ĐT743 (thị xã Dĩ An).

Qua hơn một tháng đã có 219 ca với hơn 1300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, đã phát hiện và lập biên bản 2016 trường hợp vi phạm, tạm giữ 535 phương tiện.



Lực lượng Cảnh sát giao thông xử phạt 1 trường hợp vi phạm

Trong thời gian tới, phòng Cảnh sát giao thông vẫn tiếp tục duy trì xử lý tại 3 địa điểm cũ. Đồng thời, triển khai điều tiết trật tự tại thêm 3 giao lộ Mỹ Phước – Tân Vạn – Huỳnh Văn Lũy (TP.Thủ Dầu Một) ngã tư 22/12 và ngã 3 Khu công nghiệp Việt Hương (thị xã Thuận An).