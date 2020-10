3 sĩ quan Việt Nam làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

Theo đó, hai Trung tá Nguyễn Bá Hưng và Lý Thanh Tâm sẽ lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ ở Nam Sudan với vai trò quan sát viên quân sự. Thiếu tá Đào Duy Tùng sẽ đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu phân tích thông tin tại phái bộ Cộng hòa Trung Phi.



Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao quyết định của Chủ tịch nước cho ba sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Ảnh: VGP

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh lưu ý các sĩ quan chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ cần chú trọng đảm bảo an ninh, an toàn…, tăng cường đoàn kết quốc tế với nước chủ nhà, với phái bộ và quân đội các nước tại địa bàn đóng quân. Đặc biệt, các sĩ quan phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trước dịch COVID-19.