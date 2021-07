Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 22-7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết 3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 Mordena sẽ đến Việt Nam vào ngày 25-7 tới.

Đây là lô vaccine do Chính phủ Mỹ viện trợ thông qua cơ chế Covax (COVAX facility - Cơ chế Tiếp cận toàn cầu với vaccine ngừa COVID -19) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) và Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) đồng khởi xướng với UNICEF là đối tác triển khai chính.



Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: NGUYỄN HỒNG

Cũng tại buổi họp báo, liên quan tới thông tin về một công dân Hàn Quốc mắc COVID -19 tử vong tại TP.HCM, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, cho biết: Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ TP.HCM, một công dân Hàn Quốc đã tử vong vào ngày 13-7 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM do mắc COVID -19.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến vì sự mất mát này”- bà Hằng nói.

Bệnh nhân đã được điều trị tại một trong những cơ sở y tế hàng đầu tại Việt Nam, được các y bác sỹ tận tình, tích cực chăm sóc điều trị trong điều kiện tốt nhất có thể, song không may đã qua khỏi.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã cố gắng phối hợp với phía Hàn Quốc để giải quyết các vấn đề hậu sự. Thời gian tới, các cơ quan chức năng, địa phương của Việt Nam sẽ phải rà soát lại quy trình, quán triệt và phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan đại diện các nước ở Việt Nam để có thể xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh và không để xảy ra các sự việc tương tự.

"Chúng tôi khẳng định rằng chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, đảm bảo chăm sóc y tế và an toàn sức khỏe cho người nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có người Hàn Quốc tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID -19 diễn biễn phức tạp như hiện nay" - bà nói.