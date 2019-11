3 trong số 9 công dân 'đi nhờ' chuyên cơ đã về nước

Dự kiến hạ từ cấp đại úy xuống trung úy đối với bà Lê Thị Hiền Cũng tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, báo chí hỏi đại diện Bộ Công an về việc xử lý đại úy Lê Thị Hiền, người gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất cách đây gần 3 tháng. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cho hay trong báo cáo mới đây gửi Bộ, Công an TP. Hà Nội dự kiến hạ cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy, điều động bà Hiền xuống nhận công tác ở vị trí không tiếp dân. "Lãnh đạo Bộ Công an đang giao cơ quan chức năng của Bộ xác định hành vi và căn cứ quy định xử lý để có quyết định theo đúng quy định hiện hành"- ông Ngọc nói.