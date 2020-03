3 tuyến du lịch kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây

Cụ thể, nội dung hợp tác giữa TP.HCM và 13 tỉnh miền Tây gồm phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch. Ngoài ra, chương trình hợp tác này còn có đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch vùng và kêu gọi đầu tư phát triển du lịch.



Khách du lịch tham quan một khu làng nghề làm hủ tiếu ở Sa đéc. Ảnh: HTD

Theo đó sẽ có ba tuyến du lịch mới, đặc trưng, kết nối TP.HCM và 13 tỉnh miền Tây gồm: tuyến Những nẻo đường phù sa (TP.HCM - Long An - Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau), tuyến Non nước hữu tình (TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng/Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau) và tuyến Sắc màu vùng biên (TP.HCM - Long An - Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang).

Về quảng bá, xúc tiến cho chương trình này, các tỉnh, thành liên quan cần xác định bản sắc thương hiệu du lịch vùng, định vị thương hiệu du lịch vùng. Đồng thời thống nhất chiến lược phát triển thương hiệu du lịch vùng và kế hoạch hành động chung…