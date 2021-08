Bộ Công an cho biết mới đây Hội đồng tư vấn đặc xá đã họp xét duyệt, thống nhất đề nghị Chủ tịch nước đặc xá cho hơn 3.000 phạm nhân, trong đợt đặc xá năm 2021.



Đây là số phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an và trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện thuộc Công an cấp tỉnh.



3.000 phạm nhân được đề nghị đặc xá trong ‘bối cảnh đặc biệt’ vì COVID-19. Ảnh minh họa

Điều đặc biệt của đợt đặc xá năm nay, đó là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với những diễn biến đang còn rất phức tạp.

Do vậy, Bộ Công an đã ban hành phương án tổ chức tha phạm nhân trên cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, với phương châm không để dịch bệnh lây lan vào các cơ sở giam giữ, không để phạm nhân được đặc xá không về được nơi cư trú hoặc vi phạm quy định phòng, chống dịch hoặc không có nơi cư trú (do các địa phương thực hiện giãn cách không về được nơi cư trú).

Bộ Công an cũng yêu cầu các đơn vị bám sát chỉ đạo của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Công an về phòng, chống dịch để vận dụng sáng tạo, linh hoạt, có hình thức tổ chức tha phạm nhân được đặc xá phù hợp, hiệu quả, đúng quy định, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch...

Theo lãnh đạo Bộ Công an, đợt đặc xá năm 2021 có rất nhiều điểm mới so với các lần đặc xá trước đây, điển hình là thời gian từ khi có chủ trương cho đến khi có quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá và đến thời điểm công bố quyết định đặc xá là rất ngắn.

Đây cũng là lần đầu tiên thực hiện đặc xá theo Luật Đặc xá năm 2018; đợt đặc xá này diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh, thành phố phía Nam...

Về nhiệm vụ cụ thể khi triển khai đặc xá, Bộ Công an giao Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng hoàn thiện kế hoạch công bố quyết định đặc xá năm 2021; phải bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch, tuyệt đối không để dịch lây lan vào các cơ sở giam giữ.

Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trại giam liên hệ ngay với địa phương về việc xét nghiệm. Cục Y tế chịu trách nhiệm tại những địa phương không đáp ứng được nhu cầu xét nghiệm.

Bộ Công an nhấn mạnh các nơi tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước tổ chức trên tinh thần gọn nhẹ.

Công an các đơn vị, địa phương nơi tiếp nhận người đặc xá về nơi cư trú có kế hoạch và chỉ đạo ngay việc cấp lại các giấy tờ tùy thân, cấp CCCD, thực hiện các chính sách về tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá…