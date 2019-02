4 căn nhà bốc cháy đỏ rực trong đêm

Vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 18 giờ ngày 14-2, 4 căn nhà bị cháy nằm tuyến đường Mỹ Phước-Tân Vạn đoạn qua phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương).



Ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến nhiều người dân bỏ cháy toán loạn

Chủ một trong những căn nhà bị cháy cho biết: Khi chị cùng gia đình vừa ăn cơm xong thì nghe thấy tiếng la hét bên ngoài. Khi chị chạy ra xem thì thấy lửa đang cháy ngùn ngụt ở nhà bên cạnh.



Sợ cháy lan sang, người dân di chuyển hết đồ ra ngoài đường

“Hoảng quá tôi lao vào nhà hô hoán mọi người, rồi ôm con chạy ra ngoài. Lúc đó chỉ cần người thoát là được rồi, đồ đạc không quan trọng nữa, đến giờ tôi vẫn sợ”, chị nói trong hoảng loạn.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC thị xã Thuận An đã điều động 12 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để khống chế ngọn lửa.















Quán cà phê và xưởng pallet nhựa bị cháy trụi hoàn toàn

Sợ lửa lan sang, người dân ở các dãy phòng trọ sát bên đám cháy cũng di dời tất cả đồ đạc ra khỏi nhà. Ông Đỗ Khoa Nam (phường An Phú, thị xã Thuận An) cho biết, may nhờ có bức tường cao và lực lượng PCCC đến kịp thời không thì chắc lửa đã lan sang hết cả dãy phòng trọ rồi.







Đám cháy được khống chế người dân di chuyển đồ vào nhà

Ghi nhận tại hiện trường một quán cà phê và một xưởng pallet nhựa bị cháy trụi hoàn toàn, hai căn còn lại bị đám cháy làm thiệt hại nặng. Rất may không có thiệt hại về người.

Hiện tại vẫn chưa biết ngọn lửa xuất phát từ đâu vì cả quán cà phê và xưởng pallet đều không có người vào thời điểm xảy ra vụ cháy.



Đám cháy xảy ra trên tuyến đường giao thông huyết mạch đúng vào giờ cao điểm gây kẹt xe nghiêm trọng

Đến khoảng 20 giờ, đám cháy đã được khống chế, lực lượng PCCC vẫn đang phun nước để dập tắt hoàn toàn.