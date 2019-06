4 ngày, CSGT TP.HCM phạt nguội hơn 650 trường hợp

Nhiều đơn vị CSGT của Phòng PC08 kỳ vọng rằng việc được giao quyền xử lý vi phạm qua hình ảnh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm, nâng cao ý thức của người dân hơn.

Hình ảnh vi phạm phải đủ pháp lý

Sáng 4-6, Đội CSGT Bàn Cờ cử hai cán bộ cầm máy quay lên xe đặc chủng vòng vèo nhiều tuyến đường để ghi hình nhiều ô tô dừng đỗ không đúng nơi quy định.

Từ xa, khi thấy ô tô dừng đỗ ở tuyến đường cấm, vị CSGT ngồi sau vội bấm máy ghi hình. Máy quay lia chậm vào biển số xe, vào tận vị trí bánh lái xe có tài xế ngồi không, rồi ghi cận cảnh vào biển cấm, tuyến đường vi phạm.



Hai CSGT Đội CSGT Bàn Cờ (Phòng PC08 Công an TP.HCM) cầm máy quay đi ghi hình vi phạm, sáng ngày 4-6. Ảnh: LÊ THOA

Khi máy đầy khung hình thì hai CSGT về giao thẻ nhớ cho bộ phận tiếp nhận hình ảnh để lưu dữ liệu vi phạm.

Đại úy Trần Thanh Tâm, Phó Đội trường Đội CSGT Bàn Cờ cho biết, sau khi được tập huấn về xử phạt qua hình ảnh cũng như được trang bị đầy đủ thiết bị hỗ trợ như máy quay, máy tính... thì đến nay các CSGT đã thuần thục công tác này. Chỉ trong vài ngày đầu, Đội này đã ghi nhận được hơn 20 trường hợp vi phạm qua hình ảnh, chủ yếu là lỗi dừng đỗ không đúng nơi quy định.

“Lúc trước chúng tôi cử cán bộ đi ghi hình, tập hợp hình ảnh để gửi về cho Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông để họ xử lý. Bây giờ thì sau khi ghi hình xong thì chúng tôi phải tự làm đầy đủ các quy trình thủ tục. Gồm: Chiết xuất hình ảnh vi phạm, xác định lỗi, in giấy mời và gửi phiếu báo đến địa phương, mời người lên cơ quan xem lại hình ảnh vi phạm và lập biên bản xử phạt theo quy định” – Đại úy Tâm thông tin.



Sau khi ghi hình ngoài đường, Đội CSGT Bàn Cờ xử lý hình ảnh. Ảnh: LÊ THOA

Đại úy Tâm cho biết, hình ảnh vi phạm phải đảm bảo yếu tố pháp lý: Thời gian, không gian, địa điểm, biển báo lắp đặt trên đường, mới có thể xử lý được.

Cũng trong những đầu thực hiện, Đội CSGT Bến Thành đã ghi nhận được gần 60 trường hợp vi phạm qua hình ảnh, cũng chủ yếu là lỗi dừng đậu xe không đúng nơi quy định.

Trung tá Trần Minh Quang, Đội trưởng Đội CSGT Bến Thành nhìn nhận: “Khi ghi hình xe dừng đậu không đúng nơi quy định, khi thấy CSGT thì nhiều tài xế lập tức chạy ào vào trong xe và nổ máy để chối lỗi vi phạm khiến CSGT cũng băn khoăn không biết làm sao.

Ngoài ra trước đó khi thí điểm, chúng tôi đã gửi nhiều thông báo vi phạm về địa phương nhưng nhiều người chưa chấp hành việc phải lên đóng phạt”.

Người vi phạm nói gì?

Có mặt tại Tổ xử lý vi phạm qua hình ảnh của Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (52-54 Nguyễn Khắc Nhu, quận 1), anh C. (ngụ Khánh Hòa) cho biết sáng nay anh đã đi từ Khách Hòa vào đây để nhận quyết định xử phạt.



Anh C. từ Khánh Hòa vào TP.HCM nộp phạt. Ảnh: LÊ THOA

Anh C. cho biết, anh nhận thông báo vi phạm về việc xe ô tô của mình dừng đỗ không đúng quy định vào tháng 5-2019 và mãi đến hôm nay mới thu xếp vào TP.HCM nhân dịp đi công việc riêng.

Tuy nhiên mãi đến khi CSGT cho anh xem lại hình ảnh vi phạm anh mới ngớ người ra vì nhớ ra lý do mình mắc lỗi. “Hôm đó tôi lái ô tô vào TP.HCM và ghé lại một khách sạn. Khi lên nhận phòng thì tôi giao xe cho lễ tân đi đậu xe. Không ngờ, họ để xe tôi nằm chỏng chơ ở lòng đường nên bị CSGT ghi hình. Xem lại hình ảnh thì rõ ràng là xe mình, cũng do mình sơ suất. Mình sai thì mình chịu thôi...” – anh C. khảng khái.

Theo anh C., việc tăng cường xử phạt qua hình ảnh là công tác tốt, chuyên nghiệp, nên phát huy vì ở nước ngoài cũng áp dụng cách này. “Mình thấy cách làm này ổn mà, nó tiết kiệm được thời gian của CSGT và người vi phạm. Hạn chế sự tranh cãi giữa người dân với CSGT vì đã có hình ảnh, clip…

Đặc biệt, sẽ làm cho những cái gọi là tiêu cực trong ngành CSGT đỡ hơn nhiều, vì mọi thứ minh bạch, công khai, không sợ râu ria. Mà người tham gia giao thông sẽ có ý thức hơn, không đi ẩu” – anh C. nhìn nhận.

Tìm cách để dân tỉnh đóng phạt tiện hơn

Anh C. cũng cho rằng: “Mình thì không thấy quá bất tiện khi từ miền Trung vào miền Nam đóng phạt vì mình có công việc trong này nhưng chắc chắn sẽ có một số người thấy bất cập khi đi xa. Chẳng hạn cánh tài xế, nếu đang chạy xe ngoài Bắc mà phải đi vào Nam đóng phạt thì ai đóng phạt dùm, nếu có thể cho người khác đóng phạt dùm thì tốt quá. Ở nước ngoài thì chuyện xử phạt qua hình ảnh rất bình thường, vài tháng họ sẽ nhận thông báo bị phạt và họ có thể chuyển khoản, rất nhanh chóng”.



Nhiều người vi phạm ủng hộ hình thức phạt nguội vì cho rằng có hình ảnh công khai, minh bạch. Ảnh: LÊ THOA

Anh G. (ngụ Bình Dương) cũng than phiền: “Em ở Bình Dương lên đây đóng, tại có khách bắt chuyến Grab lên đây nên tiện đường đi, em tạt vào luôn. Chứ nếu không có khách đi lên đấy chắc em không đi quá”.

Anh G. thắc mắc: “Tại sao cơ quan chức năng không tìm cách để em ở dưới Bình Dương vẫn có thể đóng phạt được mà phải bắt lên tận đây. Hiện nay bưu điện, ngân hàng cũng hỗ trợ rất nhiều cho công tác này rồi mà”.

Rồi anh G. giãi bày, cho biết mình bị phạt vì một hôm dừng xe ở tuyến cấm dừng đỗ để lấy hành lý cho khách. “Lúc nhận biên bản, em cũng từng nghĩ là hay không đóng nhưng nghĩ lại thì thôi mình sai mà, không đóng thì khéo dây dưa mất công lắm.