4 nhóm công an được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19

Ngày 12-3, Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ y tế trong lực lượng Công an Nhân dân (CAND).



Theo Nghị quyết số 21 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19, Bộ Công an được giao nhiệm vụ tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Trên cơ sở đó, Cục Y tế Bộ Công an ban hành điện hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương đăng ký nhu cầu tiêm vaccine cho cán bộ, chiến sĩ theo thứ tự ưu tiên từng nhóm để lập kế hoạch phân bổ và sử dụng vaccine.

Cụ thể, lực lượng CAND có bốn nhóm đối tượng ưu tiên tiêm chủng bao gồm: Nhóm lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; nhóm cán bộ ngoại giao của Bộ Công an được cử đi công tác ở nước ngoài; nhóm giáo viên CAND, người làm việc trong các học viện, trường CAND, cán bộ, chiến sĩ làm việc tại các vị trí thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người; nhóm cán bộ, chiến sĩ được Bộ Công an cử đi công tác, học tập ở nước ngoài.

Trước mắt, Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn nhằm trang bị kịp thời kiến thức cho đội ngũ y tế CAND có thể tư vấn, hướng dẫn được về vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị mình.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh thời gian qua lực lượng CAND đã tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Đây cũng là lực lượng tuyến đầu nòng cốt tham gia đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người trong điều tra, truy vết các trường hợp liên quan tới các ca mắc, nghi mắc.

Lực lượng cũng tham gia các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch tại các địa bàn bị phong tỏa, cách ly do dịch bệnh, làm việc trực tiếp trong các khu cách ly tập trung…

Do vậy, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định việc thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ Công an là nhiệm vụ chính trị quan trọng.