Ngày 17-8, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X đã khai mạc kỳ họp thứ 2.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh khôi phục dần nhờ thực hiện “mục tiêu kép”, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 4,44%, tăng cao hơn cùng kỳ năm trước 2,17%. Trong đó, khu vực nông - lâm - thuỷ sản tăng 2,73%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 4,69%, khu vực thương mại - dịch vụ tăng 5,73%.



Ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: KHẢ HÂN

Các định hướng và phương pháp thiết lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi liên tục phát huy. Chỉ số PCI, PAPI, PAR Index tiếp tục đạt thứ hạng cao, góp phần nâng cao hình ảnh địa phương, môi trường đầu tư; người dân, doanh nghiệp mạnh dạng đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Các mục tiêu an sinh xã hội được duy trì thực hiện, đời sống của các tầng lớp nhân dân được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tiết kiệm được hơn 263 tỉ đồng

Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), thời gian gian được triển khai hầu hết ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, địa phương và đơn vị. Qua đó nâng cao ý thức việc THTK, CLP trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, là công tác THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước. Để đảm bảo các nhiệm vụ chi quan trọng theo dự toán và chi cho công tác phòng chống dịch, tỉnh đã chủ động chỉ đạo các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách điều hành chi ngân sách chặt chẽ, theo đúng dự toán được giao, hạn chế tối đa bổ sung ngoài dự toán, triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài.



Do tình hình dịch COVID-19 nên kỳ họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh với các điểm cầu cấp huyện. Ảnh: KHẢ HÂN

Qua đó, trong 6 tháng đầu năm tỉnh đã tiết kiệm được hơn 263 tỉ đồng. Trong đó tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương gần 226 triệu đồng, cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 là hơn 37,6 tỉ đồng.

Nợ thuế còn cao

Về thu, chi NSNN, 6 tháng đầu năm thu NSNN trên địa bàn là 4.485 tỉ đồng, đạt 55,1% dự toán năm, tăng 2,13% so với cùng kỳ… tiến độ thu ngân sách đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán.

Tuy nhiên theo Thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách thì nguồn thu NSNN chưa bền vững (xét cơ cấu từ khoản thu), các khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của 3 khu vực kinh tế (Doanh nghiệp nhà nước; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Doanh nghiệp khu vực kinh tế - NQD)

Bên cạnh đó, tình hình nợ thuế còn ở mức cao, số phát sinh mới có chiều hướng gia tăng. Tổng số nợ thuế đến 30-6 hơn 480 tỉ đồng, chiếm 5,98% dự toán thu NSNN năm 2021, số phát sinh mới trong 6 tháng đầu năm hơn 123,7 tỉ đồng.

Do đó Ban kinh tế ngân sách đề nghị UBND tỉnh làm rõ, tìm giải pháp để khắc phục nợ đọng thuế trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo để tăng nguồn thu đáp ứng nhiệm vụ chi trong điều kiện tỉnh cần nguồn trong phòng chống dịch và thực hiện an sinh xã hội.

Tại kỳ họp này các đại biểu sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 37 dự thảo Nghị quyết như dự thảo Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030…