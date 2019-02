7 ngày nghỉ Tết, cả nước 135 người chết vì tai nạn giao thông

Ngày 8-2, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có công điện gửi các Bộ, ngành thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Chủ tịch UBND các tỉnh trên cả nước.

Theo đó, trong bảy ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cả nước xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông, làm chết 135 người, bị thương 189 người. So với bảy ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018 giảm 4 vụ tai nạn (giảm 1,83%), giảm 60 người chết (giảm 30,7%), giảm 10 người bị thương (giảm 5%).



Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra trong những ngày Tết. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trong những ngày từ mồng 2 Tết đến ngày 4 Tết Kỷ Hợi, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp hơn so với bốn ngày nghỉ lễ trước đó.



Đặc biệt, trong ngày hôm nay (8-2, mùng 4 Tết) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) giữa ô tô khách 98B-022.66 và ô tô con 36B-2286. Hậu quả, làm 3 người trên xe ô tô con thiệt mạng, 5 người bị thương.

Sau khi nhận được thông tin, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn với các gia đình nạn nhân không may qua đời và động viên, chia sẻ với những nạn nhân bị thương trong vụ việc.

Đồng thời, Phó thủ tướng thường trực phân công ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT, Ủy viên thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia dẫn đầu đoàn công tác đến hiện trường trực tiếp thăm hỏi các nạn nhân và phối hợp với lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương ưu tiên cao nhất cho công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương để giảm thiểu thiệt hại về người.

“Khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, chú ý kiểm tra tình trạng chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn trong cơ thể 2 lái xe trong vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật…”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hai ngày còn lại kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và thời gian diễn ra Lễ hội xuân 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố huy động tối đa lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Thanh tra giao thông vận tải và lực lượng Cảnh sát khác đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Tiếp tục ưu tiên xử lý các hành vi lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất kích thích thần kinh và vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe máy, xe đạp điện.

Tăng cường phương tiện, con người đảm bảo đủ năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đặc biệt là trên các tuyến vận tải kết nối giữa Hà Nội, TP.HCM với các địa phương trong cả nước.

Đồng thời, bố trí lực lượng, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho nhân dân trở về thành phố khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đặc biệt là các tuyến giao thông hướng về Thủ đô Hà Nội, TP.HCM, xử lý điều tiết, khắc phục kịp thời khi có sự cố, TNGT, không để ùn tắc giao thông kéo dài. Thực hiện nghiêm quy định ngừng thu phí xả trạm cho phương tiện lưu thông khi xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài tại các trạm thu phí.

Ngoài ra, xây dựng và thực hiện phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tổ chức, hướng dẫn giao thông thuận tiện, an toàn tại khu vực tổ chức các Lễ hội xuân 2019 có quy mô lớn, đông du khách tham dự.