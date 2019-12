8 trang web giả mạo Bộ Công an và công an các tỉnh

Ngày 4-12, Công an TP Hà Nội cho biết qua công tác bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phát hiện 8 trang web giả mạo "Cổng thông tin điện tử Bộ Công an", "Cổng thông tin điện tử Công an Đà Nẵng", "Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội".



Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phát hiện 8 trang web giả mạo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an và công an các tỉnh/TP.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định máy chủ của các trang web này đều đặt tại nước ngoài. Nếu người dùng truy cập vào trang web giả mạo và click vào mục “Phần mềm giám sát an toàn” nằm ngay trên giao diện trang chủ thì thiết bị của người truy cập sẽ tự động tải về tệp tin gắn mã độc với tên gọi “vn.apk” hoặc “vn84.apk”...

Đặc biệt nguy hiểm, khi được cài đặt lên các thiết bị di động, các tập tin mã độc này sẽ nghe lén cuộc gọi, đánh cắp dữ liệu, tin nhắn, danh bạ điện thoại của người dùng, đồng thời gửi thông tin thu thập được lên máy chủ điều khiển ở nước ngoài.

Công an TP Hà Nội khẳng định cổng thông tin điện tử của đơn vị chỉ sử dụng duy nhất tên miền https://congan.hanoi.gov.vn/. Tất cả trang web khác có giao diện giống nhưng không có tên miền như trên đều là trang web giả mạo và lừa đảo.

Cơ quan này cũng khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tuyệt đối không truy cập vào các web giả mạo này, trường hợp đã tải tệp tin “vn.apk” (phần mềm giám sát an toàn) trên thiết bị di động thì nhanh chóng gỡ bỏ, xóa tệp tin mã độc tránh bị đánh cắp thông tin quan trọng, đọc trộm tin nhắn hoặc giám sát cuộc gọi.