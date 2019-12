800 ngàn tấn bom mìn sau chiến tranh còn sót lại ở Việt Nam ​

Ngày 24-12, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam (VNASMA) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm năm hoạt động (2014-2019) nhằm đánh giá kết quả các mặt hoạt động của hội năm năm qua và đề ra mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2020 và những năm tiếp theo.



Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.



Tại đây, Chủ tịch VNASMA, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, cho biết với số lượng rất lớn ước tính khoảng 800 ngàn tấn bom mìn, vật liệu nổ còn tồn sót đang gây ô nhiễm trên diện tích đất đai khoảng 6,6 triệu ha, tính mạng con người bị đe dọa nghiêm trọng.

Ông cho hay theo số liệu thống kê chưa đầy đủ thì số người bị tai nạn chết và bị thương do bom mìn, vật nổ là rất lớn. Bom mìn còn sót lại đã để lại hậu quả hết sức nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế-xã hội, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Báo cáo tại hội nghị cũng cho thấy trước thực trạng số lượng nạn nhân bom mìn còn rất lớn và đời sống, sức khỏe, hoàn cảnh của nạn nhân còn nhiều khó khăn, trong năm năm qua (2014-2019), Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã góp phần tích cực “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn - Vì cuộc sống bình yên và phát triển”.

Đáng chú ý, trong công tác hỗ trợ sinh kế nạn nhân bom mìn, tổ chức này đã tiến hành 26 đợt hoạt động hỗ trợ sinh kế nạn nhân ở 19 lượt tỉnh, thành phố. Tổng số người đã được hỗ trợ sinh kế và tặng quà gần 5.500 người. Trong đó có 240 gia đình nạn nhân được tặng bò giống.