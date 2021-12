Ngày 17-12, UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản về việc áp dụng tạm thời các biện pháp phòng chống COVID-19 tỉnh.

Tính đến chiều cùng ngày An Giang đã ghi nhận 29.134 ca nhiễm COVID-19. Hiện An Giang đang thuộc cấp độ dịch cấp 2.

Theo UBND tỉnh An Giang, tình hình dịch bệnh trong tỉnh đã được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng và số ca tử vong vẫn tăng trong khi đó năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở đang quá tải.

Tỉ lệ bao phủ vaccine trên địa bàn tỉnh đạt 98% người đã tiêm mũi 1 (18 tuổi trở lên), mũi 2 đạt lệ 95%; trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 100%, mũi 2 đạt 54%. Hiện An Giang đang tiếp tục tăng cường bao phủ vaccine, quyết tâm cuối tháng 12 thì 100% người dân trong tỉnh đều được tiêm đủ liều vaccine, góp phần thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19.

Các hoạt động lễ hội cuối năm đang đến gần, để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất, mua bán trở lại trong trạng thái bình thường mới nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương ngừng áp dụng biện pháp yêu cầu người dân không ra đường từ 20 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, trừ các địa phương thuộc cấp độ 4.



TP Long Xuyên tỉnh An Giang. Ảnh:HD

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ các địa phương thuộc cấp độ 4) được phép hoạt động với hình thức bán hàng phục vụ khách tại chỗ nhưng không phục vụ bia, rượu; chỉ phục vụ 50% công suất và phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch. Bên cạnh đó chủ quán, tổ bếp và người phục vụ phải được tiêm vaccine đủ liều sau 14 ngày.

Hiện khá nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được phát hiện nhiễm COVID-19 qua công tác tầm soát tại đơn vị. Do đó chủ tịch tỉnh yêu cầu Thủ trưởng đơn vị tăng cường giải pháp quản lý nhân sự chặt chẽ; yêu cầu công chức gương mẫu chấp hành các quy định phòng, chống dịch, hạn chế tối đa tham gia các hoạt động vui chơi, tụ tập, tiệc tùng sau giờ làm; khi có ca F0 trong đơn vị, phải nhanh chóng thực hiện cách ly, điều trị theo quy định.

Đồng thời chủ tịch tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể và chủ tịch UBND huyện thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt là đội ngũ công chức, viên chức và người lao động không được chủ quan lơ là dù đã được tiêm đủ liều vaccine; nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của dịch bệnh, nhất là nguy cơ xâm nhập của biến thể Omicron.

Các biện pháp tạm thời trên được áp dụng thực hiện kể từ ngày 20-12 cho đến khi có thông báo mới.