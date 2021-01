An Giang: Cấp CCCD gắn chip điện tử cho người dân

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử trong những ngày qua, Công an tỉnh An Giang đã triển khai cấp thẻ CCCD cho người dân trên địa bàn tỉnh.



Công an tỉnh An Giang ưu tiên cấp CCCD gắn chíp điện tử cho một số trường hợp. Ảnh: QM

Trung tá Võ Thị Thu Hà, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang, cho hay: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ, tỉnh đang ưu tiên cấp CCCD gắn chíp điện tử cho những trường hợp công dân đủ 14 tuổi mà chưa từng được cấp CMND. Trường hợp công dân đã được cấp CMND nhưng hết thời hạn sử dụng; trường hợp bị mất CMND hoặc CMND rách nát, hư hỏng, mờ nhòe không sử dụng được và những trường hợp có thay đổi thông tin trong CMND.

“Sau khi hệ thống cấp căn cước công dân mới được triển khai đồng bộ và được cấp đầy đủ các thiết bị để phục phục cho công tác này thì sẽ triển khai cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho toàn bộ công dân trên toàn tỉnh”, Trung tá Hà thông tin.

Theo đó, Công an tỉnh An Giang và sáu huyện, thị, thành phố được cấp tám bộ máy chuyên dụng phục vụ cấp thẻ CCCD .



Người dân cảm thấy hài lòng khi đến đăng ký làm thẻ CCCD gắn chíp. Ảnh: QM

Người dân đến làm thẻ căn cước được lực lượng nghiệp vụ hướng dẫn cụ thể tận tình, cụ thể. Mỗi hồ sơ thủ tục làm một thẻ CCCD mất khoảng 10 phút để hoàn thành, với tốc độ này mỗi ngày một máy có thể cấp được khoảng hơn 100 thẻ CCCD.

Ông Nguyễn Minh Triết (ngụ người dân phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) cho biết “Lực lượng Công an hướng dẫn tôi làm thủ tục rất tận tình và chi tiết. Trong quá trình cập nhập lại thông tin cá nhân nếu có một số thông tin chưa chính xác thì mấy cô chú đây cũng nhiệt tình hướng dẫn người dân bổ sung thông tin cho đầy đủ. Công nhận làm nhanh thiệt, chỉ công đoạn lăn tay thì mất xíu thời gian”.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo: Trong quá trình thu nhận hồ sơ, lực lượng nghiệp vụ phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai để kịp thời hướng dẫn, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc.