Ngày 30-5, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành kế hoạch tổ chức kiểm soát, chốt chặn người, phương tiện ngoài tỉnh vào địa bàn tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, công an tại các địa phương có tuyến đường bộ, đường thuỷ từ các tỉnh khác có thể đi vào địa phận An Giang, sẽ tiến hành rà soát, chấm chọn các vị trí để lập chốt chặn các tuyến đường. Qua đó lực lượng đảm bảo không để người, phương tiện vào địa phận An Giang mà không được kiểm tra, kiểm soát, đo thân nhiệt; kịp thời phát hiện người dấu hiệu nhiễm COVID-19 để có biện pháp xử lý kịp thời.



Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ảnh: HD

Bên cạnh đó, lực lượng công an phối hợp kiểm tra việc thực hiện “tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách, vận tải công cộng đi qua địa bàn tỉnh Long An và TP. Hồ Chí Minh (xe khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, taxi) từ 0 giờ ngày 30-5.

Cụ thể, xe khách hợp đồng và các phương tiện vận tải thuỷ chở khách đi du lịch sẽ được kiểm tra đo thân nhiệt, yêu cầu chấp hành việc đeo khẩu trang, lập danh sách người trên xe để dễ truy vết khi có yêu cầu. Trường hợp phương tiện không đảm các giải pháp phòng dịch thì lực lượng yêu cầu người có trách nhiệm, tài xế quay đầu, không được tiếp tục vào địa phận An Giang.

Đối với xe con là phương tiện của cá nhân, gia đình, xe gắn máy, xe tải chở hàng hoá, lực lượng chức năng cũng kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ, ghi nhận biển kiểm soát, đo thân nhiệt, ghi nhận danh sách người trên xe để lưu giữ và cho tiếp tục di chuyển vào địa phận An Giang.