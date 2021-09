Ngày 2-9, ông Lê Văn Thiết- Chủ tịch UBND xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, bé gái VKH (6 tuổi) tử vong là do không may ăn nhầm kẹo bim bim mà người thân tẩm thuốc để diệt chuột.

Em trai của bé H. là VVK (3 tuổi, cùng trú xóm Hợp Xuân, xã Hồng Thành) đang được cấp cứu tại bệnh viện.



Thuốc diệt chuột đựng trong chai thường được người dân tẩm vào các loại đồ ăn để bẫy chuột. Ảnh: Đắc Lam

Trước đó, chiều tối 1-9, hai chị em H. cùng đi sang nhà cố nội ở gần nhà để chơi.

Tại đây, hai chị em H. đã nhặt kẹo bim bim mà người thân đã tẩm thuốc diệt chuột để ở trong nhà nhằm bẫy diệt chuột. Do không biết bim bim đã tẩm thuốc diệt chuột nên hai chị em ăn.

Người nhà phát hiện sự việc đã tức tốc bế đi BV Đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu, nhưng do bị nhiễm độc quá nặng, cháu H. đã từ vong vào sáng 2-9.

Còn em K. đã được chuyển cấp cứu lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục cấp cứu, điều trị.