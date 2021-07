Tối 14-7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm vớt được thi thể hai anh em ruột trên bãi tắm biển Cửa Lò (phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An).



Cảnh sát cứu nạn cứu hộ và người thân đưa thi thể hai anh em lên bờ.

Chiều tối 14-7, anh Võ Văn H. (43 tuổi) và em ruột là Võ Văn G. (40 tuổi, xóm Thái Hòa, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tắm biển ở khu vực Cửa Hội (thị xã Cửa Lò). Quá trình tắm, anh H. bị sóng cuốn ra xa, chới với trên biển. Phát hiện sự việc, người em đã bơi ra cứu anh, nhưng do gió lớn, sóng to khiến cả hai anh em bị đuối nước, mất tích trên biển.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 2, huy động hai xe cùng 12 cán bộ chiến sĩ đưa các phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp triển khai tìm kiếm nạn nhân.



Người dân bàng hoàng trước sự việc hai anh em tử vong trên biển.

Sau 30 phút tìm kiếm, thi thể hai anh em nuổi lên trên biển, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vớt, đưa vào bờ.

Hiện người thân đã đưa thi thể hai anh em về nhà để tổ chức lễ tang.