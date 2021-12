Trung tá Nguyễn Văn Dũng, cảnh sát khu vực (CSKV) Công an phường Linh Xuân, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, có nhiều đóng góp, sáng tạo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đợt cao điểm dịch COVID-19, Trung tá Dũng còn được biết đến là người truyền cảm hứng, tinh thần chống dịch cho nhân dân và lực lượng công an nhân dân (CAND) thông qua lời ca, tiếng hát.



Xóa điểm đen đá gà vùng giáp ranh

Khu vực giáp ranh giữa TP Thủ Đức và TP Dĩ An (Bình Dương) là trọng điểm của các loại tội phạm phức tạp hoạt động. Từ năm 2016, Trung tá Nguyễn Văn Dũng, cán bộ Công an TP Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu), về nhận công tác tại Công an phường Linh Xuân, Công an TP Thủ Đức thì khu vực này đã có nhiều chuyển biến.

Theo Trung tá Dũng, khu vực này có đặc thù là vùng nghĩa địa, giáp ranh với làng đại học và tỉnh Bình Dương. Qua khảo sát, anh xác định đây là khu vực có nhiều tội phạm từ nơi khác qua tụ tập đá gà, đánh bạc…



Trung tá Nguyễn Văn Dũng đang hỗ trợ nhân dân trên địa bàn trong mùa dịch. Ảnh: TỰ SANG

Khi nhận công tác, Trung tá Dũng đã họp tổ dân phố, xây dựng nguồn tin từ quần chúng nhân dân, lập group Zalo tổ dân phố… “Tôi tự bỏ tiền cá nhân lắp camera có thu hình và tiếng chất lượng, hoạt động 24/24 giờ. Tất cả hình ảnh sẽ truyền trực tiếp về điện thoại cá nhân của tôi. Qua đó, tôi có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình khu vực và đưa ra hướng xử lý kịp thời” - Trung tá Dũng nói.



Từ mô hình camera này, Trung tá Dũng cùng Ban chỉ huy Công an phường Linh Xuân đã kịp thời giải tán hàng chục trường hợp có dấu hiệu tụ tập đá gà, đánh bạc.



Trung tá Nguyễn Văn Dũng thu âm bài hát Có một nghề được gọi là lương cao.

Ảnh: TỰ SANG

Giúp thấu hiểu, cảm thông với lực lượng chống dịch



Trung tá Nguyễn Văn Dũng cũng được biết đến là người có giọng ca hay của ngành công an, nằm trong đội văn nghệ - thể thao của Công an TP Thủ Đức và giành nhiều thành tích nổi bật.

Cuối tháng 9 vừa qua, khi xem phóng sự về câu chuyện thấm đượm nghĩa tình mùa dịch của lực lượng Công an TP Thủ Đức trên truyền hình, Trung tá Dũng đã xúc động hát và thu âm bài “Có một nghề được gọi là lương cao”. Thời điểm thu âm bài hát, Trung tá Dũng mặc quân phục CAND. Clip này ngay lập tức được lan truyền, chia sẻ nhanh chóng và rộng rãi trên mạng xã hội.

Bài hát đó như một lời động viện, truyền cảm hứng cho những chiến sĩ CAND tham gia công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo lãnh đạo Công an TP Thủ Đức, lời ca, tiếng hát của Trung tá Dũng đã giúp lan tỏa trong lực lượng công an và nhân dân, thể hiện được những chiến công thầm lặng, miêu tả chân thực về sự hy sinh, vất vả và ý chí không quản ngày đêm, nguy hiểm để bảo vệ cuộc sống bình yên của lực lượng CAND.

“Quá trình thu âm, Trung tá Dũng đã hát với mong muốn gửi gắm những tâm tư, tình cảm và sự biết ơn của mình đối với các thế hệ của lực lượng CAND. Bài hát được chia sẻ, lan tỏa trong thời điểm dịch nên nhận được rất nhiều những bình luận, lời khen và truyền cảm hứng cho lực lượng CAND” - lãnh đạo Công an TP Thủ Đức nói.

Cũng theo Công an TP Thủ Đức, tất cả điều đó đã giúp cho bài hát làm lay động bao người nghe. Qua đó thấu hiểu, cảm thông và trân trọng hơn những điều mà lực lượng CAND Việt Nam đã và đang cống hiến cho Tổ quốc.

Sáng tạo mô hình CSKV - nhà thuốc - người dân Trong đơn vị, Trung tá Dũng là chiến sĩ CSKV năng nổ, sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ và nhiệt tình tham gia văn nghệ, thể dục thể thao. Đợt cao điểm dịch COVID-19, khi TP thực hiện giãn cách, người dân không thể ra đường, Trung tá Dũng đã sáng tạo mô hình CSKV - nhà thuốc - người dân. Theo đó, Trung tá Dũng chủ động liên hệ, lấy số điện thoại các nhà thuốc uy tín trên địa bàn phường. Người dân có nhu cầu mua thuốc sẽ gọi điện thoại tới nhà thuốc, sau đó Trung tá Dũng cùng các tình nguyện viện đi nhận và giao thuốc cho dân, lấy tiền theo hóa đơn chuyển lại nhà thuốc. Mô hình này đã giúp được rất nhiều người dân, được bà con đồng tình, đánh giáo cao. Mới đây, trong quá trình quản lý địa bàn và xác minh nhân khẩu, tạm trú, bằng kinh nghiệm nghiệp vụ nhạy bén, Trung tá Dũng đã phát hiện và bắt giữ một kẻ đang bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trung tá ĐỖ TIẾN CƯỜNG, Phó Trưởng Công an phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP.HCM