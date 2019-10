Anh chuyển 4 hồ sơ vụ 39 thi thể trong container cho Việt Nam

Sáng cùng ngày, Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cũng cho biết hiện cơ quan chức năng của Việt Nam gồm Bộ Công an và các cơ quan hữu quan đang phối hợp với Đại sứ quán Anh để sớm đưa ra thông báo, kết luận vụ việc. Ông cũng nói qua vụ việc có thể cho thấy có đường dây đưa lao động trái phép ra nước ngoài. “Vụ này chắc chắn là đường dây đưa người Việt Nam trái phép ra nước ngoài, tôi chưa nói là buôn lậu công nhân của ta” - tướng Nghĩa nói và cho rằng các cơ quan trong nước phải quản lý chặt chẽ hoạt động này.

Cũng bên hành lang Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho biết Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An đang liên hệ với Cục Lãnh sự của Việt Nam để cung cấp những thông tin cần thiết cho bên Anh xác lập thông tin. Đồng thời phía công an cũng đang kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan.