Áp thấp nhiệt đới mạnh thêm, hướng vào Bình Định - Khánh Hòa

Vào 1 giờ sáng nay (10-10), áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) còn cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ vẫn có khả năng mạnh thêm, di chuyển theo hướng tây tây bắc, hướng vào các tỉnh Nam Trung bộ.



Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Dự báo đến sáng 11-10, tâm ATNĐ còn cách biển các tỉnh Bình Định -Khánh Hòa khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong đất liền những giờ qua, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định vẫn có mưa vừa, mưa to, riêng từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa đặc biệt to, một số nơi lên tới hơn 600 mm.

Dự báo trong hôm nay, 10-10, do ảnh hưởng của rải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung bộ kết hợp không khí lạnh nên từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to.

Trong đợt mưa lớn đầu tiên diễn ra trong ba ngày qua, báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo trung ương về PCTT cho biết đã có gần 33.000 ngôi nhà của người dân tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, TP Đà Nẵng bị ngập lụt, nhiều khu vực bị ngập sâu, cô lập.

Đặc biệt tại Quảng Trị, toàn tỉnh xảy ra ngập lụt trên diện rộng ở tất cả huyện, thị xã, thành phố; Quảng Bình có 15 xã của các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Quảng Trạch bị chia cắt cục bộ.

Để đảm bảo an toàn cho tính mạng người dân, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán chủ yếu theo hình thức tại chỗ, tổng cộng khoảng 5.782 hộ/19.749 người.

Ngoài ngập lụt, mưa lũ cũng gây thiệt hại khiến năm người chết (Quảng Trị hai người, Quảng Ngãi một người, Gia Lai một người và Đắk Lắk một người) và tám người mất tích (Quảng Trị sáu người, Thừa Thiên-Huế một người, Gia Lai một người).