Danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” được trao cho bảy cá nhân gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (quê quán xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm).

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao tặng danh hiệu "Công dân Đồng Khởi tiêu biểu" cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Nguyên Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: ĐH Đại tướng Lê Văn Dũng - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (quê quán xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm). Ông Lê Tâm Dũng - nguyên Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM; cố vấn Ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP.HCM (quê quán xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm). Bác sĩ - Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Tạ Thị Chung (Tạ Thị Tám) - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM (quê quán xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam). PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (quê quán xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam). Ông Trần Công Ngữ - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh (quê quán xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm) Bà Lê Thị Thanh Vân - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh.

Các cá nhân được trao tặng các danh hiệu "Công dân Đồng Khởi tiêu biểu" và "Công dân Đồng Khởi danh dự". Ảnh: ĐH Danh hiệu “Công dân Đồng Khởi danh dự” được trao cho bốn cá nhân gồm: Bà Ingrid Sperling - Chủ tịch Tổ chức Kinderhilfe Hyvong Vietnam e.V Cộng hòa Liên bang Đức Bà Ino Mayu - Trưởng đại diện Tổ chức Seed to Table - Nhật Bản. Ông Toni Ruttimann - Nhà hoạt động từ thiện, chuyên gia cầu đường Thụy sĩ. Hòa thượng Thích Như Niệm - Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ chùa Pháp Hoa, TP.HCM, Viện chủ chùa Vĩnh An, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam.