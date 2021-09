Chiều 12-9, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản hỏa tốc gửi bốn huyện là Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Côn Đảo về việc cho phép một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở các địa phương này “mở cửa” trở lại, phù hợp với tình hình thực tế phòng chống dịch theo Chỉ thị số 15. Thời gian áp dụng từ 15-9 đến 30-10.



Việc từng bước mở cửa lại một số hoạt động kinh tế và theo lộ trình thời gian và theo từng cấp độ trên nguyên tắc củng cố, kiểm soát chặt đối với người, phương tiện từ bên ngoài vào vùng xanh và tạo điều kiện đi lại bên trong vùng xanh. Áp dụng phương châm "Người lao động an toàn- lộ trình an toàn- doanh nghiệp an toàn” trong một vùng xanh; kiểm soát được dịch, an toàn đến đâu thì mở cửa tương xứng đến đó, kết hợp với tỷ lệ người dân được tiêm vaccine.

Doanh nghiệp hoạt động lại, chỉ sử dụng NLĐ địa phương



Cụ thể, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động trở lại sử dụng 100% lao động là người dân đang sinh sống trên địa bàn của một huyện thì người lao động (NLĐ) được sử dụng phương tiện cá nhân đi từ nơi ở đến nơi làm việc (có giấy xác nhận của chủ doanh nghiệp).



Các đơn vị có sử dụng NLĐ ngụ trong và ngoài huyện đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” hơn 14 ngày thì chỉ NLĐ là người dân đang sinh sống trong huyện, được dùng phương tiện cá nhân đi từ nơi đến nơi làm việc.

Các đơn vị phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và xét nghiệm COVID-19 cho NLĐ định kỳ 5 ngày/lần (kết quả xét nghiệm gửi online về phòng Kinh tế hạ tầng huyện để kiểm tra, giám sát).



Trung tâm thương mại huyện Châu Đức được xem xét mở cửa trở lại- Ảnh:TK

Ngoài ra, điều kiện bắt buộc là đơn vị sản xuất phải đăng ký lịch trình di chuyển của từng NLĐ, từ nơi cư trú đến nơi làm việc và ngược lại, được nơi cư trú xác nhận; cam kết không dừng, đỗ dọc đường…

Đơn vị sản xuất phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn và gửi các cơ quan quản lý để xem xét, phê duyệt…

NLĐ trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp được đi làm và cam kết di chuyển một cung đường; đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

Nếu đi làm ở địa bàn xã, thị trấn khác nơi cư trú nhưng cùng huyện thì phải đăng ký và được địa phương nơi đi/nơi đến đồng ý. Nếu khác huyện thì giữa hai huyện phải xem xét, thống nhất. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa, hoạt động kết nối, tiêu thụ nông sản được hoạt động nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch theo quy định.

Nhà hàng, dịch vụ ăn uống bán hàng qua app, giao hàng qua shipper



Các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng bán lẻ phải thực hiện đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch trước khi được phép hoạt động trở lại…



Chợ truyền thống mở cửa trở lại chỉ kinh doanh các hàng hóa thiết yếu khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về phòng, chống dịch theo quy định của UBND tỉnh.

Nguồn cung cấp hàng hóa vào chợ được kiểm soát chặt tại các điểm tập kết, xét nghiệm định kỳ theo quy định đối với tiểu thương và kiểm soát số lượng người vào chợ. Các huyện quy định cụ thể thời gian và phương thức hoạt động chợ phù hợp với từng địa bàn. Người dân được phát phiếu đi chợ 2 lần/tuần, chia khung giờ theo khu phố, thôn, ấp.



Một số khách sạn ở Xuyên Mộc, Côn Đảo đủ tiêu chuẩn sẽ được thí điểm đón khách trở lại- Ảnh một góc Côn Đảo: Mạnh Cường

Cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh mặt hàng thiết yếu cũng phải đảm bảo đúng tiêu chí an toàn phòng, chống dịch trước khi hoạt động trở lại.



Các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống được hoạt động thông qua hình thức đặt hàng trực tuyến, không bán trực tiếp cho người dân, người giao hàng là nhân viên của các đơn vị cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch.

Cửa hàng sau khi được thẩm định đủ điều kiện sẽ gắn bảng hộ kinh doanh “xanh” hoặc hộ kinh doanh an toàn.

Cho phép thí điểm các khách sạn có dịch vụ khép kín, có phương án đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch đối với các khách sạn: Melia Hồ Tràm, Hồ Tràm Strip, Suối nước nóng Bình Châu và Six Senses Côn Đảo theo hướng dẫn…

Công trình xây dựng được xây trở lại



Các hoạt động giao thông vận tải thực hiện theo các hướng dẫn của tỉnh trước đây. Tập trung kiểm soát chặt các phương tiện và người theo xe, đảm bảo phòng chống dịch tại điểm xuất phát, điểm đến, các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào của các huyện.

Sắp xếp, bố trí lại các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch một cách khoa học và có sự thống nhất giữa các địa phương với nhau; đặc biệt tại vị trí kết nối giữa các huyện đang áp dụng Chỉ thị 15, giữa địa phương áp dụng Chỉ thị 15 và nơi áp dụng Chỉ thị 16; thực hiện việc test nhanh theo quy định.

Các công trình xây dựng hoạt động trở lại khi chỉ sử dụng NLĐ là người trong huyện; NLĐ được sử dụng phương tiện cá nhân đi từ nơi ở đến nơi làm việc (có giấy xác nhận của doanh nghiệp); các công trình riêng lẻ thì có giấy được xã xác nhận).



Các dự án ở huyện vùng xanh sẽ được xây dựng trở lại với điều kiện chỉ sử dụng lao động người địa phương-Ảnh một góc dự án ven biển Xuyên Mộc:TK

Chủ đầu tư, đơn vị thi công phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch tại công trình. Triển khai giải pháp 5K và tiêm vaccine để các công trình vốn ngân sách phải được tổ chức hoạt động trở lại.

Cho phép một số nhà ở dân dụng đang xây dựng dở dang có hàng rào che chắn xung quanh khu vực xây dựng tiếp tục triển khai với số lượng công nhân dưới 10 người, là người sinh sống trong huyện.

Các cảng cá vẫn tạm dừng hoạt động cho đến khi được xem xét cho phép hoạt động trở lại cụ thể đối với từng cảng. Sở NN&PTNN khẩn trương khảo sát, đánh giá và có phương án khôi phục hoạt động lại các cảng cá đủ điều kiện phòng chống dịch; xây dựng phương án xét, chọn tàu cá có đủ điều kiện được xuất bến khai thác thủy sản; quy định việc kiểm soát tàu cá rời cảng, nhập cảng và bốc dỡ thủy sản tại các cảng cá.

Riêng huyện Côn Đảo tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh tại công văn về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Từ 1-11 về sau trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện và tình hình kiểm soát dịch bệnh, UBND tỉnh sẽ xây dựng phương án tiếp theo…