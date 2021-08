Ngày 21-8, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã chỉ đạo khẩn cấp triển khai các biện pháp chống dịch quyết liệt hơn tại một số địa bàn huyện Long Điền trước diễn biến dịch tại đây còn phức tạp.

“Ai ở đâu ở đấy”



Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở mức độ cao hơn, mạnh hơn cho toàn bộ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền kể từ 00 giờ 00 ngày 23-8.

Bởi theo báo cáo, từ 10-8 đến nay riêng thị trấn Long Hải ghi nhận 96 ca F0 mới. Trong đó ngày 14-8 ghi nhận 20 ca; ngày 19 và 21-8 đều ghi nhận 33 ca cùng nhiều F1 dù một số khu phố đã phong tỏa, siết chặt khi cấm người dân ra đường sau 18 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau...

Bên cạnh đó đề nghị tỉnh, huyện triển khai kế hoạch cung cấp miễn phí lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân,... đáp ứng yêu cầu cho người dân mọi lúc, mọi nơi và phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, lực lượng trong phối hợp triển khai thực hiện giãn cách triệt để tại đây.



Trên tinh thần đó, UBND tỉnh yêu cầu huyện Long Điền khẩn trương có văn bản về việc áp dụng Chỉ thị 16 ở mức cao “ai ở đâu ở đấy”.



Chốt kiểm soát vào thị trấn Long Hải. Ảnh:TK

Đồng thời, khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết của từng Tổ theo từng lĩnh vực: Cung cấp lương thực, thực phẩm; y tế; an ninh trật tự; tuyên truyền (nghiên cứu bổ sung thêm một Tổ về chính sách an sinh xã hội), lấy ý kiến góp ý các sở ngành chuyên môn để thống nhất triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.



Đề nghị huyện nhanh chóng rà soát tổng nhu cầu về nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế, thuốc cần cung cấp... để có phương án cân đối, xử lý ngay trong ngày 22-8.

Rà soát lại danh sách dân cư ở thị trấn Long Hải. Trong đó, cần xác định rõ những trường hợp hiện không ở nơi cư trú, hoặc đang tạm trú ở các địa phương khác (kể cả thuyền viên đang tham gia đánh bắt hải sản trên biển)… để bảo đảm có thể quản lý, kiểm soát chặt chẽ, sâu sát, toàn diện, đồng thời thông tin cho các địa phương khác được biết để chủ động xử lý.

Công bố số điện thoại ông Lê Ngọc Linh, Bí thư huyện ủy, trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, các Tổ công tác của Ban Chỉ đạo huyện chuyển đến từng hộ dân ở thị trấn Long Hải để người dân liên hệ khi có các tình huống phát sinh tại nhà; đồng thời hướng dẫn khi họ có vấn đề gì thì liên hệ ngay số điện thoại thuộc lĩnh vực đang cần để được hỗ trợ.

Quan tâm, giải quyết khó khăn cho một số đối tượng đặc biệt (lưu ý các trường hợp đang phải điều trị tại các cơ sở khám bệnh ngoài tỉnh như phải hóa trị, xạ trị, người nghiện ma túy,…) khi áp dụng biện pháp giãn cách xã hội ở mức độ cao hơn, mạnh hơn.





Lấy mẫu xét nghiệm tại thị trấn Long Hải. Ảnh:CDC

Đồng thời huy động, chuẩn bị phương tiện để xử lý tình huống phát sinh như F0, F1, bệnh tật, an ninh trật tự…xảy ra trên địa bàn.

Quy định rõ cán bộ, công chức, viên chức tại khu vực áp dụng biện pháp giãn cách xã hội (thị trấn Long Hải; ấp Phước Lộc, Gò Vôi, Hải Lâm của xã Phước Hưng) làm việc theo phương thức “03 tại chỗ”.

Thống nhất thực hiện việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và hỗ trợ đối với các hộ dân của 3 ấp Phước Lộc, Gò Vôi, Hải Lâm thuộc xã Phước Hưng như các hộ dân ở thị trấn Long Hải.

Huy động nhiều lực lượng chống dịch

Sở Y tế chịu trách nhiệm trong việc điều động nhân sự y tế hỗ trợ huyện Long Điền thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân của thị trấn Long Hải theo chu kỳ 3 ngày/lần (RT-PCR mẫu gộp gia đình), bảo đảm thời gian trả kết quả theo quy định; cung cấp vật tư, trang thiết bị bảo hộ cho lực lượng quân sự và các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch trong ngày 22-8.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm vận chuyển các gói hỗ trợ, lương thực, thực phẩm, thuốc, vật tư y tế đến tận nhà của người dân tại thị trấn Long Hải; Phối hợp với lực lượng công an, biên phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT rà soát, thống kê số lượng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển để có phương án điều phối, xử lý, quản lý người và phương tiện kịp thời, bảo đảm an ninh trật tự tuyến bờ biển.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; tuần tra 24/24 giờ bảo đảm tuyệt đối mục tiêu đặt ra “ai ở đâu ở đấy”…