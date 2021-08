Ngày 11-8, Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông tin về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 15/8/2021 và ngày 25/8/2021. Kế hoạch được đưa ra dựa trên cơ sở thực tiễn diễn dịch bệnh, bản đồ dịch tễ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Đến 25-8 phấn đấu 81/82 xã, phường, thị trấn là vùng an toàn

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá qua thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát và đi qua đỉnh dịch.

Tỉnh tiếp tục đề ra mục tiêu cùng giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ và triệt để nhằm sớm đưa toàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới và phát triển kinh tế- xã hội trong thời gian khoảng thời gian từ 10-25.8 tới.

Cụ thể là từ ngày 10-8 giữ vững vùng an toàn đối với 23/82 xã, phường, thị trấn; Đến ngày 15-8 giữ vững và nâng lên 60/82 xã, phường, thị trấn là vùng an toàn; Đến ngày 25-8 toàn tỉnh có 81/82 xã, phường là vùng an toàn (trừ thị trấn Long Hải-PV).



Bản đồ dịch tễ tại Bà Rịa- Vũng Tàu hiện tại-Ảnh:BCĐ



Tỉnh đưa ra mục tiêu kiểm soát dịch bệnh đến 15-8 không còn vùng đỏ-Ảnh:BCĐ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu nhận định mục tiêu trên rất thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, lực lượng y tế, lực lượng tuyến trước, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh phải thể hiện sự đoàn kết rất cao.



Các kế hoạch, giải pháp phải thực chất, khả thi, được phổ biến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đến từng Tổ cộng đồng phòng, chống dịch một cách khẩn trương, kịp thời. Cần phải linh hoạt, chủ động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế thấp nhất những thủ tục hành chính không cần thiết.

Quyết liệt, triệt để thực hiện 4 lớp phòng chống dịch

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, triệt để, hiệu quả 4 lớp phòng chống dịch.

Cụ thể, “thần tốc” xét nghiệm, tầm soát trên diện rộng, trước tiên tại các khu vực phong tỏa, nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và với người có nguy cơ lây nhiễm cao để kịp thời “bóc tách” F0 ra khỏi cộng đồng; Tổ chức tốt việc điều phối, lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm RT-PCR trong thời gian 24 giờ; Thành lập đội phản ứng nhanh ít nhất 6 bàn-12 người để hỗ trợ cho các địa phương trong việc lấy mẫu ngoài kế hoạch hoặc khi cần thiết…

Các chốt kiểm soát ra vào tỉnh, các bến cảng cần duy trì kiểm soát chặt, ngăn chặn triệt để dịch lây lan từ bên ngoài vào tỉnh, nhất là người từ vùng dịch về; Tuần tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp giãn cách, xử lý nghiêm kịp thời các trường hợp di chuyển sai quy định; kiểm soát thực hiện triệt để giãn cách xã hội trong các khu phong tỏa…



Kiểm soát chặt người vào tỉnh/ giám sát F1 trong các khu cách ly để tránh lây nhiễm chéo là một trong các giải pháp tiếp tục được quyết liệt thực hiện-Ảnh: HT

Siết chặt kiểm soát trường hợp cách ly tại nhà, cơ sở cách ly có thu phí và khu phong tỏa; Kiểm tra, giám sát các F1 kể từ khi vào các khu cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo.



Thành lập các Tổ tư vấn sức khỏe để theo dõi và tư vấn sức khỏe đối với các trường hợp nhiễm bệnh và các ca nghi nhiễm.

Chuẩn bị các phương án cho điều trị, bảo đảm đầy đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, thuốc và các vật tư, trang thiết bị cần thiết khác trong thời gian sớm nhất.

Thiết lập và chuẩn bị sẵn sàng đưa vào sử dụng nhanh nhất các cơ sở thu dung, điều trị theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế; Điều phối, huy động các nguồn lực để kịp thời tiếp nhận, điều trị bệnh nhân, chủ động nhân lực y tế, kể cả lực lượng của các ngành và hệ thống y tế tư nhân.

Đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, tạo thuận lợi và bảo đảm an toàn cho người được tiêm; dựa trên tình hình thực tế nghiên cứu bố trí tiêm vaccine từ sau 17 giờ đến trước 20 giờ 30 hàng ngày. Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, nhu cầu thiết yếu cho người dân…



Mục tiêu đến 25-8, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có 81/82 xã, phường thị trấn an toàn, còn thị trấn Long Hải là vùng nguy cơ- Ảnh:BCĐ

Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng,…. phải xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu, giải pháp bảo đảm phòng, chống dịch và an toàn cho người lao động; cùng với tỉnh giữ vững và mở rộng vùng xanh an toàn, bảo vệ chuỗi 4 cung ứng không bị đứt gãy.



Ban Thường vụ Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cùng đồng lòng, ủng hộ, quán triệt thực hiện nghiêm, đầy đủ mục tiêu, giải pháp đề ra từ nay cho đến ngày 25-8.

Tỉnh cũng kêu gọi từng người dân cần thực hiện nghiêm, triệt để giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch để sớm đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới.

Ngày 11-8, không có ca mắc mới trong cộng đồng, 144 người khỏi bệnh 18 giờ chiều 11-8, theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, tính từ 18 giờ ngày 10-8 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 36 ca mắc mới (đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân). Tất cả đều nằm trong khu cách ly, phong tỏa, không có ca nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể TP Vũng Tàu ghi nhận 28 ca (23 ca ghi nhận trong các khu cách ly tập trung, 5 ca ghi nhận tại khu vực phong tỏa thuộc phường 11); TP Bà Rịa ghi nhận 1 ca trong khu cách ly tập trung; Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 7 ca trong khu vực phong tỏa. Tổng số ca mắc ghi nhận tính từ ngày 28/6 đến nay là 2.361 ca. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 144 ca. Theo ghi nhận những ngày gần đây số ca nhiễm mới tại Bà Rịa- Vũng Tàu giảm nhiều, số người khỏi bệnh tăng lên.