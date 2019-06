Bà Rịa-Vũng Tàu cảnh báo nạn trộm cắp thông tin tại máy ATM

Ngày 4-6, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) vừa có văn bản gửi các sở, ngành và địa phương yêu cầu kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý các đối tượng có hành vi lắp đặt thiết bị trộm cắp thông tin thẻ ATM và làm giả thẻ rút tiền chiếm đoạt ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh BR- VT, trong năm 2018, trên cả nước xảy ra 178 vụ việc đánh cắp dữ liệu, thiệt hại hơn 6,2 tỉ đồng của 521 chủ thẻ ngân hàng. Trong quý I/2019 đã xảy ra 89 vụ đánh cắp dữ liệu, gây thiệt hại 5,4 tỉ đồng.



Riêng tại BR-VT, trong năm 2018 có một số khách hàng phản ánh số tiền trong tài khoản ngân hàng bỗng dưng “bốc hơi” và xảy ra ở nhiều ngân hàng khác nhau. Điều này khiến khách hàng rất lo lắng, hoang mang dù sau đó đã được giải quyết thỏa đáng.

Qua xử lý các vụ việc này, công an nhận tỉnh BR-VT nhận định cả khách hàng và ngân hàng đều là nạn nhân của loại hình tội phạm công nghệ cao. Để đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán thẻ ngân hàng, công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn; kiểm tra, rà soát hoạt động lưu trú của người nước ngoài tại các nhà nghỉ, khách sạn... để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong văn bản gửi các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh BR-VT yêu cầu những đơn vị này có công văn thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng đến người dân, các cán bộ, công nhân viên chức để nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi giao dịch tại ATM cần chú ý bảo mật khi nhập mật khẩu; kiểm tra tại vị trí khe đọc thẻ, bàn phím, các vị trí xung quanh nếu phát hiện bất thường (có dấu vết băng keo dán, bàn phím mới, camera ghi hình; hoặc khe nhận thẻ, bàn phím của máy ATM không có thiết bị bảo vệ...), cần thông báo ngay cho ngân hàng, cơ quan Công an nơi gần nhất.