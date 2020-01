Bà Rịa-Vũng Tàu có phó giám đốc công an

Ngày 3-1, theo tin từ Công an Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT), Bộ Công an đã điều động Trung tá Trần Thanh Hiển, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), đến nhận công tác và giữ chức phó giám đốc Công an tỉnh BR-VT, kể từ 1-1-2020.



Trung tá Trần Thanh Hiển - tân Phó Giám đốc Công an tỉnh BR-VT.

Trung tá Trần Thanh Hiển từng công tác tại Công an tỉnh Đồng Nai, sau đó chuyển công tác lên các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khu vực phía Nam.

Dịp này, Bộ Công an cũng trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh BR-VT đối với Đại tá Huỳnh Văn Hải, Đại tá Nguyễn Văn Hòa và Đại tá Nguyễn Anh Hùng.

Như vậy, Công an tỉnh BR-VT sau khi Trung tá Trần Thanh Hiển nhận công tác sẽ có tám phó giám đốc. Trong hai năm tới, một số phó giám đốc sẽ nghỉ hưu theo chế độ.