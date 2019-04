Ba vụ gian lận điểm thi đã điều tra tới đâu?

Như đã đưa tin, liên quan đến kỳ thi THPT Quốc gia 2018, cơ quan chức năng đã xác định có ít nhất 3 địa phương “dính” đến gian lận. Đó là Sơn La, Hòa Bình và Hà Giang.



Đến thời điểm hiện tại, CQĐT đã khởi tố tổng cộng 16 bị can, trong đó Hà Giang có 5 người, Sơn La có 8 người, Hòa Bình có 3 người.



5 trong số 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Sơn La.

Đáng chú ý, tất cả các bị can đều là cán bộ ngành giáo dục hoặc công an, trực tiếp tham gia trong hội đồng thi. Họ bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc liên quan đến tội lợi dụng chức vụ.

Trong số này, tại Hòa Bình, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố đối với ba bị can.

CQĐT xác định Đỗ Mạnh Tuấn (40 tuổi, cựu phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) được hưởng lợi bất chính 550 triệu đồng từ việc can thiệp, sửa điểm cho các thí sinh. Tuy nhiên, việc Tuấn được hưởng lợi số tiền trên từ đâu, từ ai thì vẫn chưa được làm rõ.

Còn tại Sơn La, mới đây nhất, VKSND tỉnh này đã quyết định trả hồ sơ sau khi nhận được kết luận điều tra của CQĐT công an cùng cấp. Việc trả hồ sơ diễn ra sau khi liên tiếp các cán bộ công an tỉnh Sơn La bị khởi tố hoặc tước danh hiệu CAND.

Trong khi đó, tại Hà Giang, quá trình điều tra vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng. Cách đây ít ngày, Công an tỉnh này đã khởi tố thêm hai phó giám đốc Sở GD&ĐT cùng một cán bộ công an.

Việc khởi tố hàng loạt cán bộ trực tiếp tham gia vào hội đồng thi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận. Tuy nhiên, một vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm, đó là trách nhiệm của các phụ huynh đã tham gia quá trình gian lận, “chạy” điểm cho con em của mình.

Trao đổi với PLO về vấn đề trên, một lãnh đạo VKSND tỉnh Sơn La từ chối trả lời vì vụ án đang trong quá trình điều tra.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vụ án đang do cơ quan ANĐT thụ lý nên thẩm quyền giải quyết vụ án thuộc về cơ quan ANĐT Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình không làm.

Tương tự, đại diện Công an tỉnh Hà Giang cho biết vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra theo đúng quy định pháp luật. Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện sai phạm đến đâu thì sẽ xử lý đến đó, bất cứ cá nhân nào vi phạm đều sẽ bị xử lý.

Tuy nhiên, khi PV đặt câu hỏi trực tiếp về trách nhiệm của các phụ huynh khi tham gia nâng điểm cho con em mình, vị đại diện từ chối trả lời qua điện thoại, đề nghị PV muốn tìm hiểu thì trực tiếp tới trụ sở cơ quan để làm việc.

Còn ông Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Sơn La cho biết tỉnh mới nắm thông tin (nhiều thí sinh là con em của cán bộ trong tỉnh được nâng điểm – PV) qua báo chí, chưa nhận được văn bản nào của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an.

Về hướng xử lý nếu cán bộ, đảng viên được xác định liên quan đến việc nâng điểm cho con em mình, ông Quỳnh cho rằng việc này liên quan đến nhiều cán bộ nên "rất nhạy cảm". Tỉnh ủy vẫn đang nghiên cứu cách giải quyết cụ thể, khi nào có sẽ thông báo sau.