Xuất hiện lũ trái mùa ở Lào Cai Do mưa dông rải rác liên tục trong nhiều ngày, sáng 9-2, trên sông Hồng, đoạn chảy qua tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện lũ trái mùa. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, kết hợp với tác động của không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc tràn xuống, từ đêm 7-2, Lào Cai có mưa, mưa vừa trên diện rộng và dông rải rác, nhiều nơi có mưa to, có nơi mưa rất to. Ngoài ra, từ phía thượng nguồn sông Hồng cũng có mưa lớn khiến nước từ thượng lưu đổ về khá lớn, gây lũ trái mùa bất ngờ trên sông đoạn chảy qua thành phố Lào Cai. Lúc 7 giờ ngày 9-2, trạm Thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 77,84 m; biên độ lũ đạt mức 1,6 6m. Hiện, lũ trên sông vẫn đang lên, dự báo đỉnh lũ cao nhất khả năng lên tới 78 m, sau xuống chậm. Trong ngày 9-2, vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại, kết hợp với tác động của không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống. Các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa rào trên diện rộng, một số nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân địa phương, nhất là khu vực miền núi cần đề phòng mưa đá, lốc tố xảy ra gây thiệt hại; đặc biệt cảnh giác với mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất đá bất ngờ trong mùa khô. (Theo TTXVN)