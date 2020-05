Bác Hồ là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước

Sáng 17-5, tại TP Vinh (Nghệ An), tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020).



Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Nghệ An, khai mạc lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NTV

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An về Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước lúc bước vào lễ kỷ niệm, các đại biểu trung ương, địa phương và đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, đoàn viên thanh niên theo dõi chương trình văn nghệ với chủ đề "Hồ Chí Minh - Sáng mãi Ngôi sao" chào mừng lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Nghệ An, phát biểu khai mạc: Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để thêm một lần nữa Đảng bộ, quân và dân Nghệ An tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp của Người đối với dân tộc, Tổ quốc, quê hương.



Các đại biểu thành kính dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây cũng là dịp để nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong việc thực hiện Di chúc của Người; thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng, đoàn kết một lòng, quyết tâm và khát vọng xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh giàu mạnh và văn minh.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu, từ buổi thiếu thời ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi đi vào cõi vĩnh hằng, Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới.

Người đã trải qua một cuộc đời đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng, trong sáng và đẹp đẽ. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất người cộng sản kiên trung, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể dân tộc Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Theo con đường mà Người đã vạch ra, Đảng và nhân dân ta đã tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Đến nay, đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", tạo ra những điều kiện, tiền đề thuận lợi để đất nước ta vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…



Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đọc diễn văn lễ kỷ niệm. Ảnh: NTV

Trước khi “về với thế giới người hiền” 42 ngày, ngày 21-7-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, đây được coi là bản Di chúc Người dành riêng cho cho quê hương với những lời căn dặn, gửi gắm sâu nặng ân tình: “Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc”.

Hình ảnh trìu mến và những lời căn dặn chứa chan nghĩa tình của Bác trong những lá thư, bức điện, lời đề tựa, trong những kỷ vật mà Bác để lại trong hai lần về thăm quê luôn in đậm trong tâm trí và trở thành động lực tinh thần to lớn cho cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu, có nhiều đóng góp xứng đáng vào thắng lợi chung trong cách mạng giải phóng dân tộc, trong các cuộc kháng chiến cứu nước cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước. Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, cùng với cả nước, Nghệ An nhanh chóng bước vào công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Trần Hữu Bào, Anh hùng LLVT, nguyên Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 968, Quân Khu 4, xúc động bày tỏ lòng thành kính và khẳng định Hội Cựu chiến binh luôn khắc sâu những lời Bác dạy.

Đại diện cho tuổi trẻ tỉnh nhà, chị Phan Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Vinh phát biểu nguyện hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng là những người kế tục sự nghiệp vẻ vang mà Bác Hồ, cũng như Đảng ta đã dày công vun đắp, xây dựng.