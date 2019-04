Bạc Liêu: Truy trách nhiệm nhiều cán bộ trong vụ án bị khởi tố

Trưa 5-4, tại cuộc họp cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ do Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung chủ trì, thông tin chi tiết việc khởi tố vụ án tại khu dân cư Nọc Nạng, thuộc thị xã Giá Rai của tỉnh này đã được đưa ra.



Đại tá Hận thông tin đã khởi tố vụ án tại Khu dân cư Nọc Nạng (Trần Vũ).

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho hay công an đã khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tại sản" đối với dự án khu dân cư Nọc Nạng, thị xã Giá Rai. Cuộc điều tra đang được tiến hành để tiến tới khởi tố bị can.

Theo Đại tá Hận, từ tháng 7-2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã chủ động xác minh thông tin từ dư luận về những lùm xùm tại dự án. Đến ngày 14-11-2018, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án.

Được biết dự án khu dân cư Nọc Nạng do Công ty TNHH Thiên Phúc, giám đốc là Nguyễn Việt Trung trúng thầu năm 2011. Quá trình thực hiện dự án đã có nhiều tai tiếng, lời đồn về việc bán nền khi chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bán nền chồng chéo... Đặc biệt, qua thanh tra đã phát hiện dự án này được cấp sổ đỏ trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính và được điều chỉnh bóp diện tích nền nhà lại để tăng số nền nhà từ 294 lên thành 358 nền.

Sai phạm tại dự án có thể liên quan trách nhiệm các lãnh đạo địa phương tại thời điểm đó. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung thông tin thêm rằng cơ quan chức năng tỉnh cũng đang tiến hành làm rõ hành vi sai trái của những cán bộ liên quan để xử lý trách nhiệm.