Bám sát dân, nói tiếng nói của dân

Chưa thuận thêm người hưởng thu nhập tăng thêm Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã thảo luận tờ trình của UBND TP về ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 03/2018 về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý. Nếu tờ trình này được thông qua sẽ có thêm hơn 10.000 người lao động ở TP.HCM được hưởng thu nhập tăng thêm với tổng chi ngân sách khoảng 720 tỉ đồng. Các đối tượng được bổ sung gồm người được tuyển dụng vào công chức, viên chức đang thực hiện chế độ tập sự. Người được tuyển dụng vào làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghị định 68/2000 tại khối sở, ngành, quận, huyện với hơn 8.800 người. Người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển sang giữ các chức vụ chủ chốt, hiện có 197 người. Thảo luận về tờ trình này, ông Tất Thành Cang, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công trình “Lịch sử TP.HCM”, đề nghị chưa thông qua nghị quyết bổ sung thêm đối tượng hưởng chế độ thu nhập tăng thêm như tờ trình của UBND TP. Theo ông Cang, khi nghị quyết này ban hành sẽ đặt ra hai trường hợp: Tổng chi không thay đổi nhưng bổ sung đối tượng và nếu bổ sung thêm đối tượng thì tổng chi sẽ thay đổi. “Hai cái này khác nhau. Do đó, để có cơ sở thảo luận, tôi thấy chúng ta cần chặt chẽ hơn bởi vì theo trong dự thảo nghị quyết kỳ này, ở Điều 2 đề cập sửa đổi, bổ sung cho cán bộ chuyên trách ở cấp phường, xã” - ông Cang nói và đề nghị HĐND nên cân nhắc lại, có thể chậm một kỳ họp nhưng khi trình sẽ đầy đủ hơn. Cũng theo ông Cang, HĐND TP cần nghe kỹ ý kiến của giám đốc Sở Nội vụ về cán bộ thuộc Nghị định 68 để có tính toán, cân nhắc cho trọn vẹn hơn. “Chứ nếu chúng ta ban hành chính sách mà sau khi ra, cán bộ này, cán bộ kia tâm tư cũng khó” - ông nói. Nhiều đại biểu khác cho rằng việc chi tăng thêm thu nhập cần phải tuân thủ Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM mà trước đó Quốc hội cho phép. Do đó, các đại biểu đã biểu quyết tạm dừng thảo luận và thống nhất sẽ đưa ra trình lại ở kỳ họp sau.