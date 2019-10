Bán hơn 3.200 lít xăng kém chất lượng, CKC bị phạt 229 triệu

UBND tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (ở đường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) số tiền 229 triệu đồng.



Cửa hàng xăng dầu DKC Đền Cuông thuộc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Lí do, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức đã bán sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; bán xăng dầu cho các đối tượng ngoài hệ thống phân phối của thương nhân.

Trong đó, xử phạt hơn 189 triệu đồng đối với hành vi bán xăng E5 kém chất lượng, phạt 40.000.000 đồng đối với hành vi bán xăng dầu cho các đối tượng ngoài hệ thống phân phối của thương nhân.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu với thời hạn 1 tháng đối với Cửa hàng xăng dầu DKC Đền Cuông (bên quốc lộ 1A, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghê An).

Trước đó, đoàn kiểm tra của Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện Cửa hàng xăng dầu DKC Đền Cuông thuộc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức có hành vi đã bán 3.224 lít xăng E5 Ron 92-II có chất lượng không phù hợp, hàm lượng Etanol =0,67% thể tích. Tổng trị giá xăng kém chất lượng đã bán ra là hơn 63 triệu đồng.



Cổng trụ sở Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức

Lực lượng chức năng cũng phát hiện Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức còn có hành vi bán xăng dầu cho các đối tượng ngoài hệ thống phân phối của thương nhân (quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 19 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ).

Chiều 24- 10, trả lời câu hỏi ở Nghệ An có tổng kho xăng dầu DKC và hàng trăm cửa hàng bán lẻ xăn mang thương hiệu DCK Petro vì sao chỉ kiểm tra và chỉ phát hiện một Cửa hàng xăng dầu DKC Đền Cuông bán xăng kém chất lượng, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết: Đoàn kiểm tra do Tổng cục Quản lý thị trường quyết định và thực hiện đã thanh kiểm tra 3 đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Được biết, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức là đầu mối xuất nhập khẩu cả xăng dầu và khí hóa lỏng, với mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro; có khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc.