Bão Saudel giật cấp 14 sắp đi vào Biển Đông

Sáng nay, 20-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong khoảng đêm nay đến sáng sớm ngày mai, 21-10 bão Saudel sẽ đi vào Biển Đông và là cơn bão số 8 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, khi di chuyển vào Biển Đông, bão số 8 có cường độ mạnh ở mức cấp 8-9, di chuyển nhanh theo hướng tây. Cường độ mạnh nhất khi bão ở vào khoảng kinh tuyến 114 độ vĩ Bắc, gần khu vực huyện đảo Hoàng Sa khoảng cấp 11-12, giật cấp 14.



Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, sẽ di chuyển vào Biển Đông trong đêm hoặc sáng ngày mai, 21-10. Ảnh: NCHMF

Khi đến khu vực quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ di chuyển chậm hơn và khi đó diễn biến về cường độ và quỹ đạo của bão sẽ có thể thay đổi.

Các dự báo tiếp theo cho thấy, bão có thể di chuyển hướng về các tỉnh miền Trung và ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung trong khoảng ngày 24-10. Bão sẽ gây mưa ở các tỉnh từ phía nam đồng bằng Bắc Bộ tới khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.



Về tình hình mưa lũ ở miền Trung, trong 24 giờ vừa qua, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm; riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặc biệt to với lượng phổ biến từ 150-300mm, có nơi lớn hơn như: Bàn Nước (Hà Tĩnh) 601.0mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 483.0mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 415.8mm, Vân Trạch (Quảng Bình) 301.0mm...



Do ảnh hưởng của mưa lũ, hiện có 70 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, cụ thể: Bắc Trung Bộ: 14 hồ; Duyên Hải Nam Trung Bộ: 14 hồ; Tây Nguyên: 31 hồ; Bắc Bộ: 09 hồ; Đông Nam Bộ: 02 hồ.

Dự báo mưa ở Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ kéo dài đến ngày 21-10. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm. Trong ngày và đêm nay (20-10) ở Nam Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 80mm.

Từ nay đến ngày 21-10, ở khu vực Bình Định và Phú Yên có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Bác tin đồn siêu bão cấp 17 đổ bộ miền Trung Đáng lưu ý, từ hôm qua đến nay, trên một số facbook, fanpage có đưa tin về việc cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo bão số 8 có khả năng mạnh lên tới cấp 17 (cấp siêu bão) và đổ bộ vào Trung Bộ. Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Quang Năng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khẳng định thông tin này là hoàn toàn sai vì đến thời điểm này cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng như các nước khác không có dự báo như vậy. Đơn cử như thông tin dự báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản phát lúc 4h ngày 20-10 nhận định cường độ ATNĐ (sáng nay thành bão Saudel) mạnh nhất lên tới 60kts, tương đương cấp 11. “Như vậy có thể khẳng định, tất cả các thông tin nhận định bão Saudel mạnh thành siêu bão là không có cơ sở và là nguồn tin giả mạo. Trong khi cả nước đang hướng về miền Trung, bà con miền Trung đang phải gồng mình lên để chống chịu với mưa lũ, thì những thông tin giả mạo trên là vô lương tâm, rất đáng lên án” – ông Năng cho biết.