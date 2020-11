Bão số 10 chuẩn bị tăng cấp trở lại

82 người chết và mất tích do bão số 9 Thiệt hại do bão số 9 tiếp tục tăng lên với 36 người chết và 46 người mất tích, tập trung chủ yếu tại Quảng Nam. Ở tỉnh Quảng Nam vẫn đang duy trì lực lượng với hơn 7.200 người và 103 phương tiện các loại để tổ chức công tác tìm kiếm người còn mất tích và khắc phục hậu quả. Do ảnh hưởng của bão số 10, tối 2-11, lực lượng cứu hộ trên biển đã về căn cứ để đảm bảo an toàn.