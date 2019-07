Bão số 2: Cầu sập, kênh vỡ, nhiều người gặp nạn

Tiếp tục tìm kiếm 9 ngư dân mất tích ngay khi bão tan Liên quan đến việc tìm kiếm chín ngư dân Nghệ An mất tích do chìm tàu tại Hải Phòng trước bão số 2, Bộ Ngoại giao Việt Nam (VN) đã có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đề nghị các cơ quan chức năng của Trung Quốc hỗ trợ khẩn cấp, phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của VN tổ chức tìm kiếm chín ngư dân còn mất tích. Trên cơ sở đề nghị của phía VN, phía Trung Quốc đã điều tám tàu và hai máy bay trực thăng đến khu vực trên để phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Việc tìm kiếm phải tạm dừng do bão số 2 gây thời tiết xấu. Để triển khai công tác tìm kiếm các thuyền viên đang mất tích khi cơn bão kết thúc, Bộ GTVT đề nghị Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tiếp tục có công hàm đề nghị các cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục tạo thuận lợi, phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn của VN. VIẾT THỊNH