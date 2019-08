Bão số 3: Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu

Sáng nay, 3-8, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng và suy yếu thành vùng áp thấp. Hiện vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển về phía nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa gây mưa vừa, mưa to đến rất to ở nhiều nơi, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/24 giờ.



Tại Hà Nội, từ đêm qua (2-8), nhiều khu vực đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa kéo dài cả ngày kèm theo gió mạnh khiến nhiều cây xanh bật gốc, gãy đổ.



Cạnh đó, mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều tuyến phố ngập nước, có nơi ngập sâu đến 50cm, khiến giao thông đi lại khó khăn, như phố Hoa Bằng, khu EOE mail Long Biên, khu vực Thiên đường Bảo Sơn, phố Vũ Xuân Thiều, Đại lộ Thăng Long...



Dự báo trong đêm nay và ngày mai, 04-8, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm.



Một số hình ảnh ngập lụt do mưa lớn kéo dài tại Hà Nội được bạn đọc cung cấp:



Hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn kéo dài tại Hà Nội, nhiều tuyến phố ngập sâu. Hình ảnh ngập tại khu vực AEON MALL Long Biên. Ảnh: BÙI QUỲNH ANH



Ngập úng cục bộ tại khu vực AEON MALL LONG BIÊN. Ảnh: BÙI QUỲNH ANH



Nhiều tuyến đường ngập sâu khiến người dân di chuyển rất khó khăn. Ảnh: THẮNG QUANG