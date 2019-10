Bão số 5 giật cấp 10 áp sát Bình Định - Phú Yên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vào chiều nay, 29-10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 trong năm 2019.



Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 100km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.



Chùm ảnh về vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: NHCMF



Đến 16 giờ ngày 30-10, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.



Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 10,5 độ Vĩ Bắc.



Dự báo, từ khoảng chiều đến đêm mai (30-10) bão đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Cam-pu-chia.



Do ảnh hưởng của bão, từ gần sáng và ngày mai (30-10), ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-7m; biển động rất mạnh.



Trong 02 ngày 30-31/10, ở các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa rất to (Tổng lượng mưa 300-400mm/đợt, riêng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa 400-600mm/đợt).

Khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, ngay trong chiều nay, 29-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã ký công điện gửi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên yêu cầu triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 5, mưa lũ.





Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5 vào sáng nay, 29-10. Ảnh: AH

Công điện cho biết, do tác động của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão và dải hội tụ nhiệt đới trên khu vực bắc và giữa biển Đông, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió mạnh, sóng lớn; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có thể xảy ra mưa lớn, nguy cơ gây sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu cục bộ, kéo dài.



Để ứng phó hiệu quả, hạn chế thiệt hại do ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến, chủ động triển khai các phương án ứng phó với ATNĐ, bão và mưa lũ.



Trên biển tiếp tục rà soát, kiểm đếm các phương tiện, tàu thuyền, thông tin kịp thời và hướng dẫn các phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển, tránh trú an toàn (kể cả đối với các tàu vận tải và du lịch). Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại nơi tránh trú...



Khu vực ven biển, đồng bằng và đô thị triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động kinh tế, du lịch trên các đảo và ven biển; kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là trên các tuyến đường ven biển, các cầu vượt biển để bảo đảm an toàn trong thời gian bão đổ bộ vào.



Khu vực miền núi và trung du rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn để chủ động sơ tán, di dời đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Tổ chức kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, đang thi công, sửa chữa và hồ thủy điện nhỏ. Triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết khi mưa lũ lớn.