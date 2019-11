Bão số 6: 2 người tử vong, 200.000 hộ dân bị mất điện

Sáng 11-11, theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do ảnh hưởng của bão số 6 nên có khoảng 200.000 khách hàng ở Phú Yên, Bình Định, Kon Tum, Khánh Hòa bị ảnh hưởng cung cấp điện.

Các đơn vị điện lực tại miền Trung đã cố gắng xử lý sự cố lưới điện trong đêm 10-11, đến sáng nay đã khôi phục cấp điện được cho khoảng 40.000 khách hàng.



Bão số 6 làm cây đổ ở TP Tuy Hòa (Phú Yên). Ảnh: TẤN LỘC

Dự kiến đến hết ngày 11-11 sẽ cơ bản khôi phục cấp điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bão, ngoại trừ một số nơi ngập sâu, chia cắt buộc phải tạm thời cắt điện để chủ động đảm bảo an toàn.

Trước đó, khuya 10-11, bão số 6 đã đổ bộ vào các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng tây và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia.

Hiện bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn gây mưa to đến rất to ở Nam Trung bộ, Tây Nguyên. Khu vực Đông Nam bộ cũng bị ảnh hưởng. Một số nơi có lượng mưa trên 150 mm như Quảng Nam, Quảng Ngãi.



Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, đánh giá ban đầu thiệt hại do bão số 6 gây ra không lớn. Có hai người chết do tai nạn khi chằng chống nhà cửa (một người ở Phú Yên bị điện giật, một người ở Bình Định bị trượt chân ngã).



Ở Phú Yên đã xảy ra mất điện cục bộ. Khánh Hòa có 100 m kênh mương bị hư hỏng, 40 m đường giao thông bị sạt lở, chìm hai thuyền dưới 30 CV vì bị đứt dây neo. Gần 500 ha hoa màu, lúa tại các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 6 bị ngập úng, thiệt hại...



Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm tra, đánh giá thiệt hại do bão gây ra.



Các tỉnh bị ảnh hưởng do bão số 6 tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất... để sơ tán người dân.



Đồng thời theo dõi sát diễn biến mưa lũ, tổ chức vận hành các hồ chứa theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn công trình và hạ du cũng như nguồn nước phát điện phục vụ người dân.