Bão số 6: Còn 86.000 hộ mất điện

Công nhân đang kiểm tra sự cố điện do ảnh hưởng bão số 6. Ảnh: H.A

Riêng Phú Yên, đơn vị bị thiệt hại nặng nhất do bão số 6, tổng số khách hàng đã được khôi phục là 40.995/122.236 khách hàng mất điện. Ngành điện huy động tối đa nguồn nhân lực để cấp điện 81.241 khách còn lại của tỉnh này.

Tại Đắk Lắk, do ảnh hưởng bão số 6, có 2.335 khách hàng bị mất điện. Việc này do ngành điện chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn cho các khu vực bị ngập. Điện sau đó đã được cấp trở lại cho nhân dân khi mưa ngớt.

Đến 13 giờ 30 hôm nay, toàn bộ 35.518 khách hàng tại Quảng Nam và 91.857 khách hàng tại Bình Định đã được cấp điện trở lại.